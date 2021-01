Skyrim: NPC wird zum Drachenblut, Community ist begeistert

Skyrim-Held bekommt unerwartete Konkurrenz.

In The Elder Scrolls 5: Skyrim spielt ihr das sagenumwobene Drachenblut und müsst die Welt retten. Ein Reddit-Nutzer bekommt jedoch von einem einfachen NPC die Show gestohlen, der ihm die Drachenjagd abnimmt.

Warum wird ein NPC zum Skyrim-Helden?

Das Drachenblut in The Elder Scrolls 5: Skyrim ist ein mächtiger Krieger, der es ohne Probleme mit den riesigen Drachen aufnehmen kann. Der Reddit-Nutzer "WalrusKing84" traut jedoch seinen Augen nicht, als er sieht, wie ein einfacher Dorfbewohner die Welt alleine rettet.

Der eigentlich Held hat es gerade geschafft sich hinter den Drachen zu begeben und teilt mit Axt und Streitkolben gehörig Schaden aus. Kurz vor dem Ende des Kampfes taucht jedoch das wahre Drachenblut auf. Mit einem einfachen Eisendolch bewaffnet springt der NPC auf den Kopf des Drachen und erledigt ihn mit einigen wilden Schlägen. "WalrusKing84" kann nur tatenlos zusehen und beobachten, wie ihm der Ruhm des Sieges gestohlen wird.

Skyrim-Video wird von Fans gefeiert

Die Community auf Reddit ist von dem Video begeistert. Der Clip hat dort inzwischen mehr als 2.700 Upvotes erreicht. In den Kommentaren tauschen sich die Spieler über ihre eigenen Erlebnisse aus, in denen ihnen die Show gestohlen wurde.

"MrTurtle121" schreibt, dass sein eigenes Pferd schon einmal einen Drachen für ihn erledigt hat. „Zentharius“ durfte nicht einmal seinen ersten Drachen alleine töten. Während der Quest sprang eine der Wachen auf das Biest und erschlug ihn. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, ihn nachträglich zum Drachenblut zu ernennen.

