Abgedrehtes PC-Spiel verbindet GTA 5 mit Mittelalter-Action

In Ruster (Grand Theft Horse) macht ihr das Gleiche wie in GTA 5 - nur eben im Mittelalter.

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne steht ein abgedrehtes PC-Spiel kurz vor dem Release. Seine Besonderheit: Es katapultiert die typische "GTA 5"-Action ins Mittelalter. Wie bescheuert und spaßig das ist, soll der neue Trailer zeigen.

Pferde statt Wagen klauen, mit Rittern statt mit Polizisten anlegen: In Rustler (Grand Theft Horse) könnt ihr ein "GTA 5"-Abenteuer im Mittelalter erleben. Das PC-Spiel von Entwickler Jutsu Games setzt dabei auf die nostalgische Top-Down-Perspektive aus den früheren GTA-Teilen und soll ähnlich viel Satire und Action bieten.

Das allgemeine Spielgefühl soll ein kürzlich veröffentlichter "Live Action"-Teaser vermitteln, den ihr euch hier ansehen könnt:

Auf der Steam-Produktseite gibt euch der Entwickler weitere Infos, was euch alles in Rustler erwarten wird:

„Spiele als „Guy“, dessen Eltern offensichtlich zu faul waren, ihm einen anständigen Namen zu geben. Erlebe feudale Ungerechtigkeit, Inquisition, Hexenjagd und nimm am Turnier teil. Triff tapfere, aber auch unglaublich dumme Ritter. Erledige eine Vielzahl an verrückten Missionen und Aufträgen oder schere dich nicht um die Handlung und sorge für Unheil in den Dörfern und Städten.

Du kannst dich zu Fuß oder auf einem gestohlenen Gaul fortbewegen. Kämpfe mit einem Schwert oder einer raffinierten automatischen Armbrust. All das wird mit einem Humor à la Monty Python veredelt.“