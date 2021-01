Wie geht es mit Among Us weiter? - Entwickler spricht Klartext

Entwickler Innersloth redet über die Entwicklung von Among Us.

Zwei Jahre lang ein Insider-Tipp und dann über Nacht plötzlich ein Riesen-Hit: Among Us hat 2020 mehr Spieler abgeholt als viele brandneue Spiele. Entwickler Innersloth beantwortet nun endlich ein paar wichtige Fragen, die Fans seit Monaten brennend interessieren.

Among Us: Was wollen die Spieler?

Überraschend kam der Riesen-Erfolg für Among Us erst vergangenes Jahr – und das, obwohl es das Spiel schon seit 2018 gibt. Das Werwolf artige Deduktionsspiel ist aber trotz seiner neu dazugewonnen Popularität noch recht mager an Inhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt verfügt das Game über gerade einmal drei Maps. Eine vierte wurde bei den Game Awards im Dezember 2020 vorgestellt.

Seit den ersten Einblicken fragen sich Spieler aber nun: Wieso dauert das denn so lange? Einen Veröffentlichungstermin oder Updates zur Map gab es bisher nämlich keine. Nun will Entwickler Innersloth transparenter werden und beantwortet diese Frage in einem knappen Update.

Among Us Plüschtiere

Among Us: Wieso dauert die Entwicklung so lange?

Im Blogeintrag erklärt Innersloth wie die momentane Lage aussieht. Darin erinnert der Entwickler zuerst an die kommende Map The Airship, die an einem anderen Innersloth-Spiel angelehnt ist. Fans konnten durch diese Verbidung sogar schon einige Geheimnisse über die neue Karte klären.

Doch es wird auch endlich auf die Frage eingegangen warum alles so lange braucht:

„Among Us hat Ende 2020 eine unglaubliche Zugkraft bekommen, mit der wir nicht gerechnet hatten. Und das hat für uns eine MENGE verändert. (…) Wir mussten uns zwei Monate lang umstrukturieren, neue Prozesse verstehen und externe Partner mit an Bord holen um uns auszuhelfen. (…)“

„Das sind alles Arbeiten hinter den Kulissen. Und obwohl das bedeutete, dass wir weniger Zeit für die Entwicklung des Spiels hatten, so werden diese Umstellungen es uns in Zukunft erleichtern am Spiel arbeiten zu können. Ganz zu schweigen davon, dass zusätzliche Plattformen (wie Nintendo Switch und Xbox) mehr Support, Zertifizierungen und so weiter bedeuten. (…)“

Das Team bedankt sich des Weiteren für den großen Support der Community und verspricht nun, da das ganze Organisatorische geklärt sei, regelmäßiger Updates zu geben und bald sogar eine Roadmap für das Jahr zu teilen.

Die neue Map „The Airship“ soll noch Anfang 2021 kostenlos für alle Besitzer des Spiel erscheinen.

Nach dem Schock über Nacht plötzlich ein weltweit beliebtes Spiel managen zu müssen, hat sich Innersloth ein paar Monate Zeit genommen um sich umzustrukturieren. Nun sollte alles bereit sein, sodass das Entwicklerteam uneingeschränkt am Spiel arbeiten kann. Habt ihr schon langsam Lust auf eine neue Map oder seid ihr mit den drei bisherigen Karten noch vollkommen zufrieden? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!