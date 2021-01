PS5: Sony beschenkt Platin-Spieler, aber manche gehen leer aus

Einige Platin-Spieler von Spider-Man: Miles Morales erhalten eine Belohnung - andere nicht.

Sonys Belohnungssystem für Platin-Trophäen sorgt auf der PS5 für Verwirrung. Während einige Spieler für ihre Trophäenjagd eine Extra-Belohnung per E-Mail einstreichen, erhalten andere nichts.

Spieler des PS5-Hits Spider-Man: Miles Morales berichten aktuell auf Reddit darüber, dass sie nach dem Freischalten der Platin-Trophäe eine E-Mail von Sony und einen Code für eine Extra-Belohnung bekommen haben. Andere Gamer, die exakt den gleichen Erfolg erreicht haben, warten allerdings bis jetzt vergeblich auf eine entsprechende Nachricht.

Holt euch hier Spider-Man: Miles Morales im PlayStation-Store:

Nicht alle Platin-Spieler erhalten Geschenk

Einige "PlayStation 5"-Spieler, die die Platin-Trophäe in Spider-Man: Miles Morales freigeschaltet haben, konnten sich daraufhin über eine E-Mail von Sony und einen Code für einen limitierten Rahmen für den Foto-Modus des Spiels freuen. Zahlreiche andere Spieler berichteten auf Reddit dagegen, dass sie die Trophäe ebenfalls erspielt hatten, jedoch nichts von Sony erhalten haben.

Die ohnehin schon vorhandene Verwirrung wurde noch vergrößert, da einige Spieler berichteten, die Belohnung für ihre Platin-Trophäe in Spider-Man: Remastered erhalten zu haben – und manche von ihnen nach eigener Angabe noch gar nicht Spider-Man: Miles Morales angefangen haben.

In diesem Chaos ist es sogar ein wenig untergegangen, dass ein Rahmen – bestehend aus zwei roten Linien – für den Foto-Modus eine doch recht schlichte Belohnung darstellt.

Platin-Trophäen: Werden die Belohnungen willkürlich verteilt?

Bereits in der Vergangenheit wurden von Sony Belohnung an Platin-Spieler ausgelobt – God of War, Horizon: Zero Dawn und Days Gone gehören zu den Spielen, bei denen exklusive Themes verteilt wurden. Doch auch bei den PS4-Games war es stets unklar, wonach Sony die Spieler eigentlich auswählte, die eine Extra-Belohnung erhalten sollten.

Einige Spieler vermuten, dass die Belohnungen nur verfügbar sind, wenn sich die Platin-Zocker für den PlayStation-Newsletter angemeldet haben. Andere denken, dass die Geschenke regional-beschränkt sind. Es könnten natürlich auch beide Voraussetzungen zusammengreifen – oder aber keine von beiden. Sony hat sich zu den mysteriösen Platin-Belohnungen jedenfalls noch nicht geäußert.

In unserem Video zeigen wir euch alle wichtigen Exklusivspiele für die PS5:

Habt ihr in Spider-Man: Miles Morales die Platin-Trophäe erspielen können und habt ihr daraufhin eine Belohnung erhalten? Und was denkt ihr über den schlichten Rahmen für den "Spider-Man Foto"-Modus? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!