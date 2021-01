Kommt nach The Last of Us 2 ein Fantasy-Spiel? - Erste Bilder aufgetaucht

Die Entwickler von The Last of Us arbeiten womöglich an einem Fantasy-Spiel. Eine Senior Concept Artistin könnte einen ersten Hinweis gegeben haben.

The Last of Us 2 führt die Geschichte rund um Ellie und ihren Rachefeldzug zu einem emotionalen Ende. Aber wie geht es weiter, woran arbeitet Entwickler Naughty Dog als nächstes? Ein Fantasy-Spiel, wenn man dem Hinweis einer Senior Concept Artistin folgt.

Was kommt nach The Last of Us 2? - Bilder deuten auf Fantasy-Spiel hin

The Last of Us 2 ist ein postapokalyptisches Meisterwerk, das die Community gleichzeitig gespaltet hat. Natürlich sind die Fans jetzt gespannt, welches Projekt Entwickler Naughty Dog als nächstes angehen wird. Noch ist nichts bekannt, aber eine Senior Concept Artistin des Entwicklers könnte nun einen ersten Hinweis verraten haben.

Auf der Künstler-Plattform ArtStation hat die Künstlerin Hyoung Nam drei interessante Bilder veröffentlicht. Darauf sind Frauen in einem mittelalterlichem Fantasy-Setting zu sehen. Die erste scheint eine Kriegerin zu sein, die zweite eine Drachentöterin und die dritte vermutlich eine Schamanin.

Spielt ihr im nächsten "Naughty Dog"-Spiel eine Drachentöterin, eine Kriegerin oder eine Schamanin? Bildquelle: ArtStation/Hyoung Nam.

Die drei faszinierenden Bilder müssten an sich keine große Bedeutung haben, wenn die Concept Artistin nicht eine weitere interessante Andeutung gemacht hätte. Im Beschreibungstext der Bilder schreibt sie: „Inspiriert vom neuen Spiel. Ihr wisst, wovon ich rede.“ Darüber hinaus tragen die Bilder den Titel "Die Frau des Nordens", was höchstwahrscheinlich nicht der Spieletitel ist, aber einen Hinweis darauf geben könnte, dass das Spiel von Wikingern handelt. Eine Konkurrenz für Assassin's Creed Valhalla?

Auch Creative Director Neil Druckmann äußerte sich kürzlich auf Twitter zu einem kommenden Spiel, blieb aber deutlich kryptischer. Laut ihm arbeiten sie an „etwas ziemlich Coolem“, was auf ein Fantasy-Spiel von Story-Meister Naughty Dog definitiv zutreffen würde. Bis weitere Details verraten werden, bleibt es allerdings bei Spekulationen.

Kommt nach The Last of Us 2 ein Fantasy-Spiel? Noch ist nichts bekannt, aber die Bilder und Aussagen einer "Naughty Dog"-Mitarbeitern wirken äußerst deutlich und vielversprechend. Es bleibt abzuwarten, wann sich der Entwickler mit weiteren Details zu seinem kommenden Spiel melden wird.