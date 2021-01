PC-Hit: Spieler feiern Kämpfe mit untotem Kirby

In Skul: The Hero Slayer müsst ihr als untoter Knirps eine Fantasy-Welt aufmischen.

In der Liste der weltweiten Top-Seller auf Steam ist ein neues Gesicht aufgetaucht: PC-Spieler lieben es, als untoter Kirby eine Fantasywelt aufzumischen. Das gefeierte PC-Spiel hat nun seine "Early Access"-Phase verlassen.

Neuer Steam-Hit: Kirby hat einen untoten Zwillingsbruder

Vor einem Jahr startete die "Early Access"-Phase, nun ist es offiziell erschienen und gleich in der globalen Topseller-Liste auf Steam: Im Rogue-like Skul: The Hero Slayer müssen sich Spieler als kleines Skelett in einer Fantasy-Welt behaupten.

Der Held aus dem Spiel von Entwickler SouthPAW Games scheint nicht nur äußerlich eine gewisse Verwandtschaft mit dem Nintendo-Helden Kirby zu haben: Auch Skul hat die Fähigkeit, manche Gegner oder Artefakte aufzunehmen, um deren Fähigkeiten zu erlernen. Im unteren Trailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck von dem chaotischen und spaßigen Gameplay verschaffen:

Skul ist zwar klein, kann aber ordentlich austeilen:

Auf der Steam-Produktseite gewährt euch der Entwickler einen Einblick in die Geschichte und Welt von Skul: The Hero Slayer:

„Ein Angriff der Menschen auf das Schloss des Dämonenkönigs ist nichts Neues. So etwas ist schon unzählige Male geschehen. Dieses Mal jedoch war anders, denn die Abenteurer schlossen sich mit der Armee des Imperiums und dem Helden von Caerleon zusammen, denn sie hofften, mit einem gemeinsamen Sturmangriff die Dämonen ein für alle Mal auszulöschen. Sie waren so überwältigend zahlreich, dass es ihnen gelang, die Dämonenfestung vollständig zu zerstören. Alle Dämonen des Schlosses wurden gefangen genommen – bis auf ein einziges Skelett namens „Skul“.“

Bisher verzeichnet Skul bereits über 8.000 positive Bewertungen. In einer der beliebtesten Reviews bewertet Steam-User Xelosim das Spiel wie folgt: „Also habe ich gerade meinen ersten kompletten Lauf beendet und ich muss sagen, es ist anstrengend, aber befriedigend! Sollte / kann ich euch dieses Spiel empfehlen? JA sicher, WENN ihr einen Platz in eurem Herzen für Rogue-like-Spiele habt! Dieses Spiel hat alles, was ihr euch jemals von einer unterhaltsamen Zeit gewünscht habt: Easter Eggs, es nimmt sich manchmal nicht zu ernst, innovative Spielmechanik und nahezu endlose Möglichkeiten, Dinge zu kombinieren, um sie eurem Spielstil anzupassen.“

Skul: The Hero Slayer ist zurzeit einer der größten Hits auf Steam. Interessierte Spieler können außerdem bis zum 4. Februar einen Launch-Rabatt erhalten. Es bleibt abzuwarten, wie lange sich das Rogue-like an der Steam-Spitze halten kann.