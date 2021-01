Skyrim-Hochzeit: Bethesda verkauft jetzt sündhaft teure Hochzeitsringe

Skyrim-Hochzeitsringe sind teuer. Bildquelle: Getty Images/ kkshepel

Ihr liebt The Elder Scrolls 5: Skyrim und denkt ans Heiraten? Selbst für diese Zielgruppe hat Bethesda an passende Fan-Artikel gedacht. Der stolze Preis dürfte allerdings selbst Hardcore-Fans abschrecken.

Wie teuer sind die Skyrim-Hochzeitsringe?

Für The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es unzählige Fan-Artikel. Im offiziellen Bethesda-Shop ist jetzt ein neues Produkt für heiratswillige Gamer aufgetaucht. Sollte eurer Partner gerne zocken und ein riesiger Fan von Himmelsrand sein, sind die goldenen Ringe der Mara vielleicht einen Blick wert.

Der stolze Preis von 1000 Dollar wird euch jedoch zwingen, aus dem siebten Himmel wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren. Auch das klobige Design trifft zusammen mit der goldenen Farbe sicherlich nicht alle Geschmäcker.

Passend zum kalten Himmelsrand haben die Ringe ein nordisches Design, das auf dem Ring der Mara aus Skyrim basiert. Im Gegensatz zum Spiel bietet euch dieser Ring jedoch keinen Buff. Mara ist eine der neun Götter des "The Elder Scrolls"-Pantheons und steht für Liebe, fruchtbare Erde und Mitgefühl. Passenderweise befindet sich auf den Innenseiten der Ringe der Schriftzug "With this ring and Mara's blessing" (Mit diesem Ring und dem Segen der Mara).

Bildquelle: Bethesda-Gear

Laut der Produktbeschreibung seien die Ringe perfekt für diejenigen, die an die göttliche Liebe glauben. Falls ihr es euch leisten könnt, solltet ihr jedoch nicht zu lange zögern. Die Ringe werden nur noch bis zum 14. Februar im Shop verfügbar sein und danach nie mehr zurückkehren. Für den schmaleren Geldbeutel bietet Bethesda jedoch auch einen Ring für 85 Dollar aus Sterlingsilber an.

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Im offiziellen Bethesda-Shop werden Skyrim-Hochzeitsringe für 1000 Dollar verkauft. Habt ihr einen Partner, der bei einem solchen Antrag "Ja" sagen würde? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.