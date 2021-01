Epic Games Store: Ihr könnt 2 coole Spiele kostenlos abstauben

Gerade können User im Epic Games Store das SciFi-Strategie-Spiel Galactic Civilizations 3 kostenlos abstauben.

SciFi- und Fantasy-Fans aufgepasst! Im Epic Games Store könnt ihr für kurze Zeit zwei sehr interessante Spiele kostenlos herunterladen.

Epic Games Store schenkt euch Raumschlachten und Fantasy-Trips

Exklusiv-Spiele, große Sales, Gratis-Games - der Epic Games Store lockt mit vielen Vorteilen. Was die Gratis-Games betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Store zu werfen. Oft sind Blockbuster oder interessante Geheimtipps dabei. Ab jetzt bis zum 28. Januar können PC-Spieler direkt über den Epic Games Store ein SciFi-Strategiespiel kostenlos abstauben:

Danach geht es direkt mit einem wilden Fantasy-Trip in einem Metroidvania-Platformer weiter. Dieses Spiel könnt ihr vom 28. Januar bis zum 4. Februar ergattern:

In den nächsten zwei Wochen können sich PC-Spieler zwei sehr interessante Spiele im Epic Games Store sichern. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden.

Ihr sucht eine gute PS4-Alternative für Galactic Civilizations 3? Dann schaut euch gerne mal Stellaris an:

Stellaris Console Edition (Playstation 4)

Könnt ihr 9 Spiele anhand schlechter Beschreibungen erraten?

Galactic Civilizations 3 und Dandara: Trials of Fear Edition - für kurze Zeit kommen SciFi- und Fantasy-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Was Gratis-Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.