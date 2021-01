Mario Kart 8 Spieler verrät, wie ihr euch sicher den 1. Platz holt

Ein „Mario Kart 8“-Spieler packt aus und verrät seinen Trick zum Gewinnen.

Mario Kart 8 wird dieses Jahr sieben Jahre alt – und doch unterhält der Funracer noch heute tausende „Nintendo Switch“-Besitzer in seiner Deluxe-Fassung. Nun teilt ein erfahrener Spieler seine Weisheit und verrät euch, wie ihr euch den sicheren Sieg holt.

Mario Kart 8: Worauf müsst ihr achten?

Nachdem Mario Kart 8 im Jahr 2014 für die Wii U erschien, brachte Nintendo den Funracer Jahre später auch noch einmal, samt allen DLCs, auf die Nintendo Switch. Seitdem erfreut sich das Mario Kart 8 Deluxe großer Beliebtheit, ist aber auch für seine Freundschaften zerstörenden Nebeneffekte bekannt.

Für alle, die es gewohnt sind ständig nur den Staub ihrer Mitspieler zu fressen, gibt es nun aber einen Tipp, der Gold wert ist. Ein Reddit-Nutzer teilt nun nämlich seine Weisheit zu Mario Kart 8, die ihm bisher viele Siege eingrbacht hat: Ihr müsst eure eure Münzen richtig einsetzen.

Wie nutzt ihr die Münzen in Mario Kart 8 richtig?

Laut User CaveTan ist das A und O zum Halten des ersten Platzes euer Münz-Management. Sobald ihr eure Mitspieler ein mal überholt habt, solltet ihr demnach wiefolgt handeln: Wenn ihr eine Münze aus einer Item-Box bekommt, behaltet ihr sie. Auch wenn ihr zu dem Zeitpunkt weniger als 10 Münzen gesammelt habt, solltet ihr die Münze weiterhin in der Hand halten.

Solange sich die Münze in eurer Hand befindet, bekommt ihr bei der nächsten Fragezeichen-Box garantiert eine Banane, einen grünen oder einen roten Panzer – oder mit Glück sogar die nützliche Superhupe. Mit all diesen Items könnt ihr euch vor gegnerischen Angriffen schützen, das letzte wehrt sogar den verhassten blauen Panzer ab. Die Münze könnt ihr natürlich dann benutzen, wenn ihr ein zweites Item in der Hand habt.

Würdet ihr die Münze jedoch einlösen bevor ihr euch ein anderes Item holt, ist die Chance hoch, dass ihr wieder nur Münzen bekommt und so wahrscheinlich vom nächsten roten Panzer getroffen werdet. Dennoch solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr so viele Münzen wie möglich einsammelt. Sonst seid ihr um Einiges langsamer als eure Gegner.

Der Fahr-Tipp erfreut sich auf Reddit momentan an fast 12.000 Upvotes und begeisterten Hobby-Rennfahrern, die den Trick noch nicht kannten.