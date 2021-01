Die Sims 4 bietet endlich Toilettengang, den alle gebraucht haben

Manche "Die Sims 4"-Figuren sehnen sich jetzt nach einem ganz bestimmten großen Geschäft.

Neue Inhalte halten Einzug in Die Sims 4. Und damit liefert EA euch eine ganz bestimmte Auswahlmöglichkeit, die alle dringend nötig haben. Ein Toilettengang mit ordentlich Emotion.

Die Sims 4: Neuer Patch bringt ungeahnte Möglichkeiten

Die Sims 4 ist eine Lebenssimulation. Und zum Leben gehören auch ganz simple Dinge oder auch einfach ganz notwendige Dinge. Darunter fällt auch der tägliche Gang zur Toilette.

Dass bestimmte Aktionen in Die Sims auf bestimmte Art und Weise ausgeführt werden können, ist nichts Neues. Statt einem stinknormalem Bad, gibt es ein entspannedes Bad. Statt einer stinknormalen Dusche, gibt es eine erfrischende Dusche. Mit dem neuen Patch, der in Vorbereitung zum Erweiterungspack Paranormale Phänomene aufgespielt wurde, gibt es jetzt eben statt dem stinknormalen Toilettengang, den panischen Toilettengang:

Grund dafür ist die neue Hauptemotion Angst, die in Die Sims 4 Einzug erhält und somit auch für ordentlich Panik bei euren Sims sorgen kann.

Reddit feiert den neuen Patch und den Angst-Schiss

Laut einiger kluger Köpfe im Reddit-Thread solle ein aufgeregtes Geschäft stark mit der Emotion Angst verbunden sein. EA bewegt sich hier also wohl in einem ziemlich realistischen Szenario. Nicht umsonst sagt sich auch so leicht: Ich habe mir vor Schreck in die Hose gemacht. Die Fans feiern das Feature und können es total nachempfinden.

Wie dieser amüsante Toilettengang dann am Ende aussieht, werden wir wohl nicht erfahren, schließlich sind die Sims dabei immer brav verpixelt. Wodurch kann so ein panischer Toilettengang aber eigentlich ausgelöst werden? Laut einer Antwort auf Reddit, könne ein Sims zum Beispiel durch den Donner eines lauten Blitzes so sehr in Angst geraten, dass er schnell das stille Örtchen aufsuchen muss.

Auch die Begegnung mit Geistern wird vermutlich das eine oder andere Mal seinen Beitrag zu dem Angst-Schiss beitragen. Schließlich geht es im neuen Accessoire-Pack vor allen Dingen ums Gruseln. Was euch im neuen Erweiterungspack von Die Sims 4 erwarten wird, lest ihr in unserem Beitrag zum Geisterjäger-Abenteuer oder auf der offiziellen Homepage von EA. Es erscheint am 26. Januar für PC, Xbox und PlayStation.

Ein aufgeregter Toilettengang, um am Ende eine echte Befreiung zu erfahren – Die Sims 4 weiß, was die Spieler in turbulenten Zeiten brauchen.