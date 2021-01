Städte-Trip: 9 reale Reiseziele, die ihr in Videospielen erkunden könnt

In diesen neun Videospielen könnt ihr an reale Orte reisen.

In Videospielen könnt ihr an spannende Orte reisen und Sehenswürdigkeiten besichtigen ohne dafür von eurer Couch aufstehen zu müssen. Wir zeigen euch neun Games, in denen ihr real existierende Städte erkunden könnt.

Städtereisen in Videospielen

Videospiele sind bekannt dafür, exotische Fantasy- und "Sci Fi"-Welten zu entwickeln, in denen sich Spieler stundenlang verlieren können. Allerdings beweisen Games in den letzten Jahren auch immer wieder, dass es genauso spannend sein kann, real existierende Orte zu erkunden.

Viele Spiele nehmen sich heutzutage nämlich echte Städte als Setting und ahmen Straßenzüge, Nachbarschaften und Sehenswürdigkeiten mit viel Liebe zum Detail nach. Somit werden die Städte virtuell nachgebaut und erlebbar gemacht.

Wenn euch mal wieder das Reisefieber packt und ihr fremde Städte kennenlernen wollt, dann findet ihr in unserer Bilderstrecke am Ende dieses Artikels neun Videospiele, in denen ihr reale Reiseziele erkunden könnt.

Touristenattraktionen in Games

Leider ist es nicht immer möglich so viel zu verreisen, wie man eigentlich möchte. Begrenzte Urlaubstage, knappes Budget oder unglückliche äußere Zustände können die Reiseplanung erschweren. Zum Glück gibt es aber Videospiele, in denen Städte so authentisch nachgebaut wurden, wie es die derzeitige Technologie erlaubt – und die ihr deshalb nach Herzenslust erkunden könnt.

So könnt ihr in Games beispielsweise das Kollosseum besichtigen und das Weiße Haus besuchen. Ihr könnt ebenfalls durch Shibuya schlendern oder die Golden Gate Bridge bewundern. Auf diese Weise könnt ihr weltberühmten Orten ganz nah kommen, obwohl ihr mehrere tausend Kilometer entfernt seid.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch neun Videospiele, in denen ihr echte Städte entdecken könnt.

Was haltet ihr von unserer Auswahl? Welcher dieser Städte-Trips würde euch am besten gefallen? Und welche Reiseziele haben wir vergessen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!