AC Valhalla: Fans tricksen Spiel aus, erhalten geheime Waffe

AC Valhalla: Spieler haben einen Trick entdeckt, mit dem sie eine geheime Waffe erhalten.

AC Valhalla ist seit zwei Monaten draußen und enthält immer noch viele Geheimnisse. Eifrige Spieler haben nun einen interessanten Trick entdeckt, mit dem sie eine geheime Waffe bekommen. Selbst Ubisoft ist von diesem Trick in AC Valhalla beeindruckt.

AC Valhalla: Spieler erschummeln sich Waffe, Ubisoft ist beeindruckt

Ob für eine Plüderung oder eine Schlacht, in AC Valhalla sind starke Waffen immer gut zu gebrauchen. Viele davon könnt ihr finden, andere müsst ihr erst freischalten. Zwei Monate nach Release haben Spieler nun eine neue geheime Waffe in AC Valhalla entdeckt: Dabei handelt es sich um Nodon's Bogen, eine Waffe des geheimnisvollen Isu-Volkes, das in der "Assassin's Creed"-Reihe eine wichtige Rolle spielt.

Eifrige Spieler wie YouTuber JorRaptor haben einen interessanten Trick entdeckt, um diesen Bogen schnell und einfach zu bekommen. Wie er im unteren Video vorführt, müsst ihr dazu bestimmte Steinhaufen im Norden der Karte solange zerstören und danach neuladen, bis ihr die Waffe bekommt.

Neben äußerst starken Waffenwerten verfügt Nodon's Bogen außerdem über einen nützlichen Vorteil: Je entfernter der Feind ist, desto mehr Schaden macht die Waffe. Auf Twitter lobte AC Valhallas Narrative Director Darby McDevitt den Trick.

„Dies ist ein cleverer Brute-Force-Hack, nicht der "richtige" Weg, um diesen Bogen zu bekommen. Es gibt einen "in-world" Weg, um ihn zu erreichen. Aber ich nehme an, dass dies für einen Any% Speedrun funktioniert“, schrieb er. Auf die Frage, wie der normale Weg denn aussehe, antwortete er nur kryptisch. „Es sind einige Schritte erforderlich.“

Assassin's Creed Valhalla (PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series)

Seid ihr die größten Experten? Dann beweist es!

"AC Valhalla"-Spieler haben eine mächtige Waffe mithilfe eines Tricks entdeckt. Selbst Ubisoft ist beeindruckt, gibt aber zu bedenken, dass noch niemand den normalen Weg gefunden hat, um die Waffe freizuschalten. Es bleibt abzuwarten, ob der Entwickler den Hack im Spiel lässt.