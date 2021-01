FKK-Alarm in FIFA 21! Ein neuer Bug sorgt dafür, dass einige Figuren sich plötzlich entblößen (Bild: EA / Getty Images – VladimirFLoyd

Ein neuer Fehler in FIFA 21 scheint bei einigen Zuschauern "Frühlingsgefühle" zu wecken. Sie reißen sich kurzerhand die Kleider vom Leib und präsentieren sich den Spielern in freizügiger Optik. Was ist da los?

Nackte NPCs in FIFA 21: Kurioser Fehler lässt Kleidung verschwinden

Ein neues Update in FIFA 21 scheint bei einigen Spielern zu witzigen Szenen zu führen. Sie berichten, dass das Stadionpersonal am Rande des Spielfelds mitunter jeden Anstand fallen lässt und sich ihnen oberkörperfrei präsentiert, wie einige Beispiele auf Reddit zeigen:

Was direkt ins Auge fällt: Das Personal scheint für den Job ordentlich trainiert zu haben. Die männlichen Charaktermodelle müssen sich für ihren durchtrainierten Waschbrettbauch auf jeden Fall nicht schämen.

Im offiziellen EA-Forum wurde der Fehler bereits gemeldet und an die Entwickler weitergeleitet. Wann man mit der Behebung des Bugs rechnen kann, ist bislang aber noch nicht bekannt. Bis dahin müssen sich die Spieler also weiterhin darauf einstellen, dass sich Exhibitionisten unter dem Stadionpersonal tummeln.

Nude-Bug in FIFA 21: So könnt ihr den Fehler selber auslösen

Der Fehler kann anscheinend nicht nur zufällig auftreten, sondern laut Netzwelt auch gezielt ausgelöst werden. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Startet FIFA Ultimate Team

Wählt als Stadion "Old Trafford" oder "Anfield" aus

Spielt eine "Squad Battle-Partie"

Wenn ihr diese Anforderungen erfüllt, solltet ihr an der Seitenlinie nun vereinzelt unbekleidetes Stadionpersonal entdecken können.

Einfluss auf das eigentliche Gameplay hat der Fehler jedoch keine. Spontane Flitzer müsst ihr während des Spiels also nicht fürchten. Am Ende des Tages handelt es sich um einen harmlosen Bug, der einigen Spielern jedoch ein Lachen aufs Gesicht zaubern dürfte.