GTA Online: Mit diesem Fluchtwagenfahrer scheitert ihr definitiv, aber habt viel Spaß

GTA Online: Eine schlechte Flucht kann dennoch sehr lustig sein.

Solltet ihr in GTA Online einen Fluchtwagenfahrer brauchen, nehmt nicht diesen. Es sei denn, ihr wollt euch mal wieder gut in GTA Online amüsieren.

GTA Online: Schlechtester Fluchtwagenfahrer sorgt für tausende Lacher

Egal ob schießwütige Cops oder Mitspieler, es gibt viele Gründe in GTA Online, warum man gerade schnell mit dem Auto entkommen sollte. In manchen Fällen geht das aber nicht so glatt über die Bühne wie geplant.

Auf Reddit feiern die "GTA Online"-Spieler zurzeit eine sehr "spektakuläre" Flucht. Und wenn wir spektakulär sagen, meinen wir hier spektakulär vermasselt. Das Video stammt von seinem Kumpel Reddit-User Hdcoach15, der eifrig mitgelacht hat:

Als das Team durch einen U-Bahn-Tunnel flüchtet, dreht sich der Wagen plötzlich und bleibt stecken. Während sich das Team über den Fahrer lustig macht, bemüht er sich hartnäckig darum, den Wagen zu befreien. Nachdem er das geschafft hat, findet er sich leider wenige Meter später in demselben Schlamassel wieder. Zum Glück fährt gerade kein Zug ein.

Auf Reddit feiert und bemitleidet die Community den armen Spieler. Außerdem gibt sie ihm hilfreiche Tipps, wie er aus so einer Situation entkommen kann, da viele schon ähnliche Erfahrungen in GTA Online gemacht haben.

In GTA Online zu fliehen, muss gelernt sein. Ein Spieler kann sich zwar nicht als der beste Fluchtwagenfahrer aller Zeiten bezeichnen, aber immerhin versüßt er der Community mit seinem lustigen Schlamassel den Tag. Unterhalten ist auch ein Talent, gerade in GTA Online.