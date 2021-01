Brillanter "Star Wars"-Klassiker soll Fortsetzung bekommen - aber nicht von EA

Star Wars: Knights of the Old Republic soll ein Sequel erhalten.

Eines der beliebtesten "Star Wars"-Spiele aller Zeiten soll anscheinend eine Fortsetzung erhalten. Jedoch wird das Sequel wohl von einem neuen Publisher entwickelt - weder EA noch BioWare sind daran beteiligt.

Der "Star Wars"-Insider Bespin Bulletin hat in einer Podcast-Folge bekanntgegeben, dass eine neue Fortsetzung zu dem populären Rollenspiel-Franchise Star Wars: Knights of the Old Republic in Entwicklung ist. Er teaserte ebenfalls an, dass Publisher EA nicht an dem Spiel mitwirken würde.

Sequel zu Star Wars: Knights of the Old Republic geplant

Seit vor zwei Wochen bekannt geworden ist, dass EA nicht mehr die Exklusivrechte für "Star Wars"-Spiele besitzt, rumort es in der Gerüchteküche ganz gewaltig. Dazu gehört nun auch, dass Knights of the Old Republic 3 als kommendes Spiel gehandelt wird. Laut dem Insider Bespin Bulletin soll sich das RPG bereits in Entwicklung und in den Händen eines Publishers befinden, den niemand erwarten würde.

Während die ursprünglichen Spiele Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 von BioWare und Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords im folgenden Jahr von Obsidian entwickelt wurden, soll nun wohl ein neues Studio eine frische Perspektive auf das Franchise erarbeiten.

Knights of the Old Republic: Fortsetzung wäre Fan-Traum

Die letzten beiden "Star Wars"-Spiele, Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars: Squadrons, konnten Fans und Kritiker gleichermaßen begeistern. Knights of the Old Republic zählt allerdings zu den absoluten Kult-Spielen des gesamten "Star Wars"-Franchises. Fans wünschen sich bereits seit 2004 sehnsüchtig eine Fortsetzung des Rollenspiels, die sie nun wohl endlich bekommen könnten.

