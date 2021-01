Genshin Impact Update 1.3: Xiao-Release, kostenlose Charaktere und ein neues Event

In Genshin Impact Update 1.3 könnt ihr unter anderem Xiao als neuen Charakter erhalten.

Anfang Februar erscheinen mit Update 1.3 endlich neue Inhalte für Genshin Impact. Wir verraten euch alle Details rund um den Patch und bieten euch einen ersten Einblick in die neuen Inhalte.

Wann erscheint Genshin Impact Update 1.3?

Update 1.3 wird bereits am 3. Februar 2021 veröffentlicht. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr nicht nur am aktuellen Event Sinfonie der Hypostasen teilnehmen, sondern euch auch den offiziellen Trailer für Genshin Impact Update 1.3 ansehen.

Genshin Impact Update 1.3: Seht euch jetzt den Trailer an

Update 1.3 fügt Xiao hinzu und schenkt euch einen Helden

Der Star von Update 1.3 ist ohne Frage Xiao. Der 5-Sterne-Held nutzt das Element Anemo und kämpft mit einem Stab. Die Spezialfähigkeit des Adeptenkriegers teilt zwar viel Schaden aus, braucht dafür aber auch steig seine Lebenspunkte auf.

Xiao müsst ihr während der Laufzeit seines Banners wie gewohnt mit Gebeten (und sehr viel Glück) beschwören. Neben Xiao, den ihr im Verlauf einer Story-Quest auch kennenlernt und ausprobieren könnt, erwartet euch ein weiteres Highlight: Ihr dürft euch nämlich einen 4-Sterne-Helden aussuchen und diesen kostenlos in euer Team aufnehmen. Zur Auswahl stehen die folgenden Figuren:

Ningguang (Geo)

Beidou (Elektro)

Xiangling (Pyro)

Xingqiu (Hydro)

Chongyun (Kryo)

Xinyang (Pyro)

Eine Übersicht aller bisher spielbaren Charaktere findet ihr in unser Galerie:

Neues Event: Das Laternenritual

In Update 1.3 könnt ihr am Laternenritual teilnehmen, dem jährlichen Neujahrsfest von Liyue. In dieser Zeit werden die Straßen von Liyue mit allerhand festlichen Aktivitäten und leckerem Essen gefüllt sein.

Durch das tägliche Anmelden könnt ihr bis zu 10x Verwobenes Schicksal erhalten. Indem ihr die unterschiedlichen Aktivitäten des Laternenrituals absolviert, erhaltet ihr außerdem bis zu 1.600 Urgestein.

Gibt es ein neues Gebiet in Update 1.3?

Leider wird Update 1.3 kein neues Gebiet in Genshin Impact hinzufügen. Stattdessen wird das Handbuch um Informationen über entdeckte Kreaturen und besiegte Gegner erweitert. Außerdem werden Reisende in der Lage sein, bis zu acht ihrer Figuren über ihren Profilbildschirm zu präsentieren. Besonders nützlich ist der Parameterwandler, der es euch erlaubt, überschüssige Ressourcen in etwas Nützliches umzuwandeln.

Update 1.4 soll bereits Mitte März 2021 erscheinen. Vielleicht könnt ihr euch ja dann endlich über ein neues Gebiet in Genhsin Impact freuen.