Cyberpunk 2077: Fan kriegt 3 Sekunden das, wovon alle Spieler träumen

Cyberpunk 2077: Nach über 80 Stunden Spielzeit erfüllte sich der Traum eines Spielers - für drei Sekunden.

Lange Zeit wurde Cyberpunk 2077 heiß erwartet, zum Release folgte dann die große Technik-Enttäuschung für Konsolenspieler. Mittlerweile hat sich die übrige Fanbase mit der Situation arrangiert. Bestimmte Spieler suchen dabei nach dem ultimativen Kick in Cyberpunk 2077. Einer hat ihn nach über 80 Spielstunden gefunden, wenn auch nur für kurze Zeit.

Cyberpunk 2077: 3 Sekunden lang im Gangsterparadies

In Cyberpunk 2077 haben die Spieler etliche Möglichkeiten: Autofahren, Schießereien, Beziehungen, Freizeitaktivitäten, Körpermodifikationen, Entscheidungen, die die Geschichte beeinflussen - aber eine wichtige Sache fehlt oder kommt nur selten vor. Der Reddit-User stranded hat im Forum ein Video von seinen drei Sekunden im Glück gepostet, als er endlich in die Situation geraten ist, die er in über 80 Spielstunden endlich mal erleben wollte.

Die Rede ist von einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Während diese in GTA Online quasi jede Sekunde stattfinden, können die Polizisten in Cyberpunk 2077 den Spieler zwar zu Fuß ordentlich fertigmachen, aber Verfolgungsjagden kamen anscheinend in ihrer Ausbildung nicht dran. Im Falle des Spielers ploppen die Wagen einfach weg.

Schade, dass Entwickler CD Projekt Red diesem Feature nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat, zu einem Großstadt-Gangsterabenteuer gehört es irgendwie dazu. Die "Cyberpunk 2077"-Community auf Reddit gönnt dem Spieler sein Glück und berichtet von ähnlichen Erlebnissen.

Cyberpunk 2077 erschien am 10. Dezember 2020 für PC, PS4, Xbox One sowie PS5 und Xbox Series. Nach einer langen Hype-Welle folgte zum Release die große Technik-Enttäuschung. Allerdings läuft das Studio von CD Projekt Red zurzeit auf Hochtouren, um alle Probleme des Spiels zu beseitigen. Es bleibt abzuwarten, wann das der Fall sein wird. Und vielleicht werden dann auch Verfolgungsjagden mit der Polizei hinzugefügt.