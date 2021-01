Geniale „Among Us“-Mod dreht den Spieß um

Willkommen zu Among Us im Wilden Westen. Bildquelle: Getty Images / kbeis, medesulda

Eine Fan gemachte Mod für Among Us fügt dem Spiel eine neue Rolle und somit eine ganz neue, interessante Ebene hinzu: Ein besonderer Crewmate kann ab sofort zurückschlagen. Das kann der Gruppe helfen, aber auch mächtig nach hinten losgehen.

Among Us: Was wünschen sich die Spieler?

Während sich Entwickler Innersloth die vergangenen Monate über neu orientieren musste, gibt es für den Überraschungshit Among Us nur wenig neue Inhalte. Seitdem das Deduktionsspiel jedoch eine größere Spielerschaft erreicht, wünschen sich Fans vermehrt neue Spielmodi und Rollen.

Auf Reddit tauschen sich Spieler deswegen schon seit Monaten darüber aus, welche weiteren Rollen sie neben normalen Crewmates und Impostors im Game sehen wollen. Oft werden dabei welche genannt, die es in ähnlichen Kommunikationsspielen, wie Werwolf, gibt.

Nun wurden die Gebete der Spieler erhört – eine Mod bringt nun nämlich die neue Rolle des Sheriffs ins Spiel, wie gamerant berichtet.

Werwölfe von Düsterwald

Wie läuft Among Us im Wilden Westen ab?

Die Rolle des Sheriffs ändert zwar nichts an den bestehenden Maps oder dem Aussehen des Spiels, dafür werden die Runden aber um Einiges interessanter. Zum ersten Mal können nun nämlich auch Crewmates killen. Pro Runde wird ein zufälliger Crewmate auserwählt, der die verdeckte Rolle des Sheriffs zugewiesen bekommt. Dieser kann andere Spieler dann, wie die Impostor, eigenhändig zur Strecke bringen.

Habt ihr als Sheriff also einen Verdacht oder ihr habt jemanden auf frischer Tat ertappt, könnt ihr den Verräter direkt selbst ausschalten, ohne eure Teammitglieder erst überzeugen zu müssen. Doch das Ganze kommt nicht ohne Risiko: Solltet ihr eure Waffe gegen einen Spieler aus eurem eigenen Team richten, verliert ihr selbst euer Leben.

Eine offizielle Neuerung soll das Spiel noch Anfang des Jahres mit der Airship Map bekommen:

Die Sheriff-Mod bringt Among Us somit auf eine ganz neue Ebene. Intrigen und clevere Finten der Impostor sind da vorprogrammiert. Findet ihr auch, dass das Spiel mehr Rollen benötigt? Oder seid ihr zufrieden mit der simplen Aufteilung in Crewmates und Impostor? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!