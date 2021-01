Was zur Hölle? Neues PS5-Zubehör wirft 1.000 Fragen auf

Das dürfte das bisher merkwürdigste PS5-Zubehör sein. (Bildquelle: Getty Images/AaronAmat.)

Der Preis für das bisher merkwürdigste PS5-Zubehör geht an ein kürzlich aufgetauchtes Gadget, bei dem wir einige Fragen haben. Was kann es? Wer braucht es? Und wo bekommt man es her? Wir schauen uns das für euch jetzt einmal genauer an.

PS5 bekommt neues "praktisches" Zubehör

Die PlayStation 5 gehört zurzeit gewiss zu den begehrtesten Elektronikartikeln auf diesem Planeten. Mit der Konsole selbst liefert Sony auch eine Handvoll an nützlichem und offiziellem Zubehör für die Next-Gen-Konsole.

Diese Auswahl scheint einigen besonderen Spielern nicht genug zu sein. So taucht jetzt ein Gadget auf Reddit auf, dass beim Anblick viele Fragen aufwirft:

Was ist dieses merkwürdig aussehende Zubehör? Nun ja, offenbar handelt es sich dabei um eine Halterung, die jeder gepflegte Wasserpfeifen-Raucher in Kombination mit seinem PS5-Spielerlebnis braucht. Sogenannte Shishas erfreuen sich bei vielen Menschen einer großen Beliebtheit, also warum beim Zocken auf den Genuss verzichten? Dieses Gadget kombiniert offensichtlich beides.

Wer braucht diese Halterung für seine PS5?

Wie groß der Markt für Shisha rauchende PS5-Spieler wirklich ist, kann nur schwer geschätzt werden. Auf Reddit äußert zumindest eine Person seinen Bedarf für dieses Gagdet. Und auch Online-Shops wie Amazon bieten die Wasserpfeifen-Halterung für die PS5 für einen kleinen Preis an.

Offenbar ist diese Erfindung schon seit der Ära der PS4 ein Ding. Auch für den Vorgänger erhaltet ihr auf Amazon eine bequeme Shisha-Halterung für eure PlayStation 4.

Wie praktikabel das Zubehör am Ende ist, bleibt fraglich. Wie ein User im Reddit-Thread richtig anmerkt, entstehen beim Rauchen einer Shisha nicht selten Wasserdämpfe, die mit der feinen Elektronik des DualSense-Controllers in Berührung kommen könnten. Ob man seinem Controller diesem Risiko aussetzen möchte, muss wohl jeder Spieler selber entscheiden.

Ladestation, Wireless-Headset und Fernbedienung waren gestern, jetzt gibt es ein neues Gadget in der Reihe des PS5-Zubehörs. Ob es eine ebenso große Popularität erreichen wird, bezweifeln wir. Doch die Kreativität dahinter ist dennoch witzig.