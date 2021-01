Pokémon: Cheater bekommen jetzt richtig Probleme

Pokémon-Cheatern wird jetzt das Handwerk gelegt. Bildquelle: Getty Images / Bill Oxford

Extrem starke oder seltene Pokémon fluten Pokémon Schwert und Schild. Viele der Taschenmonster sind jedoch herbeigehackt worden – und die verantwortlichen Hacker sollen nun ausfindig und aus dem Poké-Verkehr gezogen werden. Nun drohen den Cheatern Konsequenzen.

Pokémon hat ein Hacking-Problem

Pokémon Schwert & Schild haben seit Tag Eins mit einem großen Problem zu kämpfen: Hackern. Um so wenig Zeit wie möglich mit dem Züchten starker Taschenmonster zu vergeuden, nutzen viele Spieler Hacks um trotzdem im kompetetiven Spiel gegen Andere eine Chance zu haben. Die gesparten Mühen werden sich bald aber anscheinend rächen, denn The Pokémon Company hat nun eine klare Ansage gemacht: Cheatern soll es jetzt richtig an den Kragen gehen.

Wie Screenrant berichtet, soll bald schon eine riesige Bann-Welle auf die Spieler zukommen. Diese sollen ab dann regelmäßiger durchgeführt werden, in der Hoffnung, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und die Konsequenzen für aussortierte Cheater haben es in sich.

Was kommt auf Pokémon-Hacker zu?

Werdet ihr durch veränderte Speicherdaten als Cheater identifiziert, drohen euch starke Einschränkungen im Spiel. Obwohl Spieler für den Nintendo Online-Dienst bezahlen, nimmt sich The Pokémon Company das Recht heraus, euch den Zugang zum Dienst zu verwehren. Das heißt ihr könnt, als identifizierte Cheater, weder Pokémon tauschen noch gegen andere Spieler in Kämpfen antreten. Auch der Zugriff auf Pokémon Home wird gebannten Spielern verweigert.

Das Unternehmen hat sich noch nicht dazu geäußert ob es sich dabei um permanente oder zeitlich begrenzte Strafen handelt. Weder für den Nintendo Switch Online-Dienst noch für Pokémon Home sollen Rückerstattungen möglich sein.

Bisher ist auch noch keine Rede von Geldstrafen, wie es vor kurzem bei „Pokémon Go“-Entwickler Niantic der Fall war. Hacker des Mobile Games mussten ganze 5 Mio. Dollar zahlen.

Ein konsequentes Durchgreifen fordern Spieler schon lange. Das Ausnutzen von Sicherheitslücken führt seit Veröffetnlichung von Pokémon Schwert und Schild zu unfairen Online-Kämpfen, die den Spielspaß trüben. Nun sollen Hacker endlich ihre gerechte Strafe bekommen, auch wenn noch unklar ist, wie lange sie vom Online-Service gebannt werden.