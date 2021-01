Cooles MMO lässt euch Städte bauen und die von anderen Spielern erobern

Städte in Profane MMORPG erbauen und erobern: Es klingt wie ein wahrgewordener Gamer-Traum, der allerdings noch etwas Zeit braucht.

Abseits der üblichen MMOs wie World of Warcraft arbeitet der Indie-Entwickler Insane an einem sehr interessanten Projekt: In seinem kommenden MMO könnt ihr Städte errichten, verteidigen und die der anderen Spieler erobern.

Profane MMORPG: Klingt extrem gut, aber Fans müssen geduldig sein

Profane MMORPG klingt wie ein wahrgewordener Gamer-Traum. Im kommenden Multiplayer-Spiel des brasilianischen Entwicklers können Spieler einen eigenen Charakter erstellen und eine riesige malerische Sandbox-Welt unsicher machen. Dabei soll das MMO auf Klassen und Level verzichten, ihr verbessert immer nur das, was ihr gerade macht, egal ob es dabei um Zaubern, Kämpfen oder Bauen geht.

Das größte Highlight steht für die Fans allerdings schon fest: In Profane MMORPG sollen die Spieler Rohstoffe sammeln und Gebäude errichten, genug, um eine ganze Stadt zusammen zu bekommen. Hier soll es sogar möglich sein, Gesetze für die NPC-Bewohner zu erlassen und Steuern zu verlangen.

Und dann geht's ans Eingemachte: Verteidigt die Stadt oder versucht, die eines anderen Spielers zu erobern. Gelingt euch das, könnt ihr seinen gesamten Loot klauen und den Spieler komplett vernichten. Das Permadeath-Feature klingt brisant, allerdings hat Entwickler Insane hierzu noch nicht viel gesagt, außer dass Playerkiller mit einem viel schwierigeren Spiel rechnen müssen.

Der Haken: Zurzeit befindet sich Profane MMORPG immer noch in der Alpha-Phase. Im oberen Video könnt ihr euch genauso wie in den anderen Beiträgen auf dem offiziellen YouTube-Kanal einen ersten Eindruck von der Welt und den einzelnen Features verschaffen.

Dennoch besteht Grund zur Freude: Der Entwickler möchte laut der kürzlich veröffentlichten Roadmap ab März 2021 mit den ersten Alpha-Tests starten, in denen immer wieder ein neues Feature getestet werden soll. Interessierte PC-Spieler können sich über die Homepage für die Alpha-Tests anmelden, darüber hinaus ist die Teilnahme an den Kauf eines Founder’s Pack geknüpft. Einen Releasetermin für das vollständige Spiel gibt es noch nicht.

Profane MMORPG klingt wie ein echter Gamer-Traum: Kämpfen, Leveln, Erkunden, Städte bauen und erobern. Während die Alpha-Tester bald einen Blick in das unfertige Spiel werfen können, müssen sich alle anderen noch etwas gedulden. Aber das Konzept klingt schon mal sehr vielversprechend.