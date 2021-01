Resident Evil 8: Das Gruseligste an der Collector's Edition ist der Preis

Die Collector's Edition von Resident Evil 8 kostet über 1500 Euro.

Capcom hat für Super-Fans eine extrem teure Collector's Edition zum kommenden Resident Evil Village vorgestellt - doch bei genauerem Hinsehen scheint sich das Herzstück der Edition als gruselige Geldmacherei zu entpuppen.

Resident Evil Village wird von vielen Horror-Fans schon mit großer Vorfreude erwartet. Das Game soll voraussichtlich am 7. Mai 2021 erscheinen. Capcom hat nun zu dem bevorstehenden Release eine limitierte Collector's Edition präsentiert, die sich wohl nicht viele Gamer nebenbei leisten können. Der Grund für den exorbitanten Preis ist ein Fan-Artikel, der jedoch ziemlich überteuert scheint.

Resident Evil 8: Chris Redfields Mantel kostet 1267 Euro

Die limitierte Collector's Edition von Resident Evil 8 wird nur in Japan erscheinen und trägt den stolzen Preis von 192.500 Yen, was umgerechnet 1800 US-Dollar oder 1527 Euro entspricht. In dem ultimativen Fan-Paket sind neben dem Spiel diverse Extras wie Miniaturen und ein Storybook enthalten. Was den Preis aber in die Höhe schießen lässt, ist der Wintermantel, der eine Replik des Ingame-Outfits von Chris Redfield darstellt.

Der Wert des Mantels wird von Capcom auf stolze 159.731 Yen beziffert – was 1267 Euro entspricht. Dieser Preis kann bei genauerem Hinsehen kaum erklärt werden: Der Wintermantel ist außerordentlich schlicht gestaltet und verfügt nicht einmal über Knöpfe, sodass es so aussieht, als könnte er bei kalten Temperaturen nicht vollständig geschlossen werden. Immerhin ist der Mantel aber in den Größen M, L und XL erhältlich.

Den Mantel und die Collector's Edition könnt ihr euch hier auf der japanischen Website von Capcom im Detail anschauen.

Resident Evil 8: Capcoms teure Fan-Artikel

Der "Chris Redfield"-Mantel ist nicht der erste Ausflug von Capcom in die Welt der teuren Merchandise-Artikel. 2016 wurde bereits eine Replik der Bomberjacke von Leon aus Resident Evil 4 zum Kauf angeboten – für den Spottpreis von 129.600 Yen, was heute knapp 1030 Euro entsprechen würde. Super-Fans von Resident Evil brauchen demnach also wirklich tiefe Taschen.

