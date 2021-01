Skyrim: Community feiert den schlechtesten Magier

Ein Magier in Skyrim hat es nicht leicht. Bildquelle: Getty Images/ Koldunova_Anna

Magier in The Elder Scrolls 5: Skyrim können viel Schaden austeilen, aber nur wenig einstecken. Ein Reddit-Nutzer versucht jetzt, es mit ein paar einfachen Banditen aufzunehmen und begeistert damit die Community.

Wieso wird ein Skyrim-Magier von der Community gefeiert

In einem Rollenspiel wie The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es viele Wege, um ans Ziel zu kommen. Der Reddit-Nutzer "CuteHardGuy7" hat beschlossen, ein neues Abenteuer zu starten. Dieses Mal will er ein Meister der Magie werden.

In einem Video zeigt er jetzt, wie gut er sich gegen eine Gruppe Banditen schlägt. Mit einem Blitzzauber bewaffnet stürmt er die zerstörte Burg und stellt sich seinen Feinden. Er kommt jedoch nicht weit. Ein Bogenschütze versteckt sich hinter dem Tor und verpasst dem Drachenblut sofort einen Pfeil in die Brust.

Einem Krieger in schwerer Rüstung hätte der Pfeil wohl nicht viel ausgemacht. Der Magier klappt jedoch sofort zusammen. "CuteHardGuy7" sollte vielleicht doch ein paar Punkte in Vitalität investieren.

Skyrim-Community gibt dem Magier hilfreiche Tipps

Das Video hat inzwischen mehr als 19.000 Upvotes erreicht. Einige Community-Mitglieder geben dem Magier außerdem hilfreiche Tipps. "arrleh117" schreibt, dass er zuerst einen Feuer-Atronach beschwören sollte, der die Banditen ablenkt. Gleichzeitig sollte er einen Begleiter mitnehmen, der die Schüsse auf sich zieht. Mit Zaubern wie Ebenerzhaut oder dem dem Fürstenstein, könne er zudem deutlich mehr aushalten.

Die Skyrim-Community feiert einen erfolglosen Magier, der bereits an einem einzigen Banditen scheitert. Wie habt ihr euch vor Angriffen geschützt, während ihr aus der Ferne Blitze verschossen habt? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.