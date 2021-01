Biomutant: Nach 4 Jahren ist das Releasedatum bekannt

Biomutant hat endlich ein festes Releasedatum!

Nach drei langen Jahren Wartezeit, gibt es endlich einen Releasetermin für Biomutant. THQ Nordic verrät in einer Pressemitteilung wann das heißerwartete Action-Rollenspiel in diesem Jahr veröffentlicht werden soll – lange soll es nicht mehr dauern.

Wann kommt Biomutant?

Auf das Openworld Rollenspiel Biomutant warten Spieler nun schon seit seinem Debut auf der Gamescom 2017. Nach einer Verschiebung von 2020 auf 2021 soll das einzigartige Action-Game nun aber endlich das Licht der Welt erblicken – und das schon bald. Wie THQ Nordic per Pressemitteilung berichtet, soll Biomutant am 25. Mai erscheinen.

Vor kurzem verbreiteten sich noch Gerüchte bezüglich des Spiels, die einen Release bis zum 31. März 2021 vorhersehen wollten. Dies dementierte THQ Nordic und versprach ein Releasedatum erst bekannt zu geben, sobald klar ist, dass dieser auch zu 100 Prozent eingehalten werden kann. Dies ist offenbar nun eingetreten. Eine weitere Verschiebung wird es also hoffentlich nicht geben.

Vorbestellen könnt ihr euch Biomutant ab sofort hier für PC, PS4 oder Xbox One auf Amazon.

Welche Versionen von Biomutant gibt es zu kaufen?

Neben der normalen Version des Spiels soll es auch noch zwei weitere Editionen geben. In der Biomutant Collector's Edition für knapp 120 Euro befinden sich, zusätzlich zum Spiel, eine Figur des Spielhelden, ein DIN A1-Artwork aus Stoff, der Soundtrack und eine schicke Premium Box.

Die Atomic Edition ist noch praller gefüllt. Für ca. 400 Euro bekommt ihr neben dem Spiel noch eine detaillierte Diorama-Figur, das Steelbook, ein Shirt, ein übergroßes Mousepad sowie das Artwork, die Premium Box und den Soundtrack.

Biomutant's Atomic Edition hat es inhaltlich wie preislich in sich.

Originalmeldung vom 11.01.2021 – 12:55 Uhr:

Wann soll Biomutant voraussichtlich erscheinen?

Seit Biomutant zum ersten Mal auf der Gamescom 2017 vorgestellt wurde, sind Spieler angefixt vom Spiel. Und das aus gutem Grund: Das Game sieht bisher nicht nur optisch fantastisch aus, sondern verspricht mit seinem post-apokalyptischen Setting und interessanten Spielmechaniken ein wenig frischen Wind in die Videospiel-Landschaft zu bringen.

Fans warten deswegen nun schon seit Jahren auf einen Release, der uns 2021 endlich bevorstehen soll. Gerüchten zufolge sollte das Spiel sogar noch bis zum 31. März erscheinen. Nun meldet sich aber Publisher THQ Nordic zu Wort um klar Schiff zu machen. Wie GameRant nun berichtet, ist der Release von Biomutant klar für das kommende Rechnungsjahr angesetzt – also kommt es frühestens im April 2021.

In einer Stellungnahme vor ungefähr einem Jahr hieß es das Entwicklerteam Experiment 101 wolle erst einen genauen Veröffentlichungstermin bekanntgeben, wenn dieser auch mit Sicherheit eingehalten werden kann:

Auch wenn es also noch ein paar Monate auf sich warten lässt, so wird es wenigstens nicht zu einem Release-Desaster kommen, wie es vor kurzem bei Cyberpunk 2077 der Fall war. Nach Jahren und Monaten der Verschiebung, wurde das Spiel letzten Endes auf Druck unfertig und verbuggt auf den Markt gebracht.

Dass sich die Entwickler mit Biomutant so viel Zeit lassen wie nötig, ist also etwas Gutes. Auch wenn sich Spieler noch ein paar Monate länger gedulden müssen, trägt die zusätzliche Zeit wahrscheinlich am Ende positiv zum Spielerlebnis bei.

Was feiern Fans schon jetzt an Biomutant?

Auch wenn sich Biomutant anscheinend kein Release-Debakel im „Cyberpunk“-Stil leisten wird, sind einige interessante Spielmechaniken CD Project Reds Spiel gar nicht so unähnlich: mit Modifikationen sollt ihr so zum Beispiel den Körper eures haarigen Protagonisten nach Belieben upgraden können.

Weitere coole Ideen, die Spieler bereits jetzt vom Spiel überzeugen, sind unter anderem das besondere Martial-Arts-Kampfsystem und von der Umwelt verursachte Mutationen, die euer Spielerlebnis maßgeblich beeinflussen. Obendrauf sollt ihr euch durchs Craften eigene Waffen bauen können und den Verlauf der Geschichte mit eigenen Entscheidungen beeinflussen.

Ein paar Eindrücke vom Spiel bekommt ihr hier:

Entgegen aller Gerüchte wird Biomutant nicht mehr in diesem Rechnungsjahr, sondern frühestens April 2021 erscheinen. Wartet ihr schon gespannt auf einen Release-Termin oder seid ihr euch noch unsicher was ihr vom Spiel halten sollt? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare auf Facebook.