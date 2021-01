PS Plus: Das sind die Gratis-Spiele im Februar

Im Februar können PS4-Spieler zwei gute Spiele abstauben, PS5-Spieler erhalten gratis ein Spiel.

Nun ist die Katze aus dem Sack: Sony gab soeben bekannt, welche Gratis-Spiele als nächstes in der "PS Plus"-Auswahl für PS4 und PS5 landen werden. Diese dürften vor allem Mystery-Fans sowie fantasievolle und kompetitive Spieler freuen.

PS Plus im Februar: Mystery, Fantasie und Chaos-Sport

"PS Plus"-Spieler erhalten neben speziellen Rabatten und Multiplayer-Modi auch jeden Monat neue Gratis-Spiele. Egal ob Blockbuster oder Geheimtipp, die Auswahl fällt dabei immer sehr bunt aus. Für Februar 2021 können PS4-Spieler folgende Spiele vom 2. Februar bis zum 5. März herunterladen:

PS5-Spieler erhalten dagegen ein chaotisches und actionreiches Sportspiel, das sie vom 2. Februar bis einschließlich zum 5. April kostenlos abstauben können:

Wenn ihr noch kein PlayStation Plus besitzt, könnt ihr es euch gerne hier ansehen:

PlayStation Plus 1 Monat Mitgliedschaft

Wenn ihr euch allerdings beeilt, könnt ihr sogar noch die Gratis-Spiele von Januar abräumen. Dazu gehören Shadow of the Tomb Raider sowie Greedfall für PS4-Spieler und Maneater für PS5-Spieler. Diese befinden sich noch bis zum 1. Februar in der Gratis-Auswahl von PS Plus.

Wir sagen euch, welchen Beruf ihr in einem Game ausüben solltet

Im Februar 2021 können PS4- und PS5-Spieler mehrere interessante Spiele kostenlos abstauben. Es bleibt abzuwarten, welche Gratis-Spiele als nächstes in der "PS Plus"-Auswahl landen werden. Wenn es um Gratis-Spiele geht, ist PS Plus immer einen Blick wert.