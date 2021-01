Riesige "Fallout New Vegas"- Hoffnung wird wegen Skandal gestoppt

Die kostenlose "Fallout New Vegas"-Erweiterung ist erstmal gestoppt.

Es war eine freudige Botschaft für alle "Fallout New Vegas"-Fans da draußen. Das riesige Fan-Projekt The Frontier sollte dem Spiel neues Leben einhauchen. Jetzt ist die Entwicklung erst einmal gestoppt. Ein unschönes Ereignis überschattet das Projekt.

Vielversprechende "Fallout: New Vegas"-Mod wird offline genommen

Ein ziemlich erschreckendes und verstörendes Ereignis überschattet zurzeit die große "Fallout: New Vegas"-Hoffnung namens The Frontier. Die von Fans jahrelang liebevoll zusammengestellte Mod enthält ein umfangreiches Paket an spielbaren Inhalten. Wie eine riesige neue Umgebung, drei neue Storylines und verschiedene Fahrzeuge. Ein Entwickler des Teams soll auf seinen privaten Künstleraccounts Animationen geteilt haben, die pädophile Inhalte enthalten, wie PCGamer berichtet.

Die Mod, welche einen großen Ansturm auf der Webseite von NexusMod erlebte ist von den Machern jetzt heruntergenommen worden. In einem Statement äußern sich die Entwickler jetzt zu dem Vorfall. Sie seien äußerst bestürzt und schockiert und verurteilen das Ereignis in höchstem Maße.

Der verantwortliche Entwickler sei aus dem Team entfernt und vom Community-Discord gebannt worden. Die Arbeit an der Mod werde zunächst gestoppt und erst wieder fortgeführt, wenn die aktuelle Situation sorgfältig geklärt wurde. Schon bald wolle sich das Team mit einem Update zum weiteren Vorgehen melden.

Wie es sich mit der Veröffentlichung auf Steam verhalten wird, ist noch nicht klar. Dort sollte die Mod im Verlauf der nächsten Zeit zur Verfügung gestellt werden. Daraus wird wohl erst einmal auch nichts.

The Frontier soll ebenfalls kontroverse Inhalte enthalten

PCGamer führt weiter aus, dass auch die Inhalte in The Frontier bei Spielern für Kritik gesorgt hat. Grund sei die Problematik um die Fetischisierung von Charakteren und wie die Geschichte der "New Vegas"-Mod geschrieben sei. So könne man ein minderjähriges Mädchen zu seiner Sexsklavin machen oder auch Sex mit sogenannten Reptil-Wesen haben.

Auch Fallout: New Vegas hat in der Vergangenheit den Spielern die Entscheidungsfreiheit für moralisch fragliche Handlungen überlassen, doch sind die oben genannten Beispiele durchaus zu verurteilen.

Die Entscheidung der Entwickler von The Frontier ist im Moment die einzig richtige, auch wenn es für die große "Fallout: New Vegas"-Hoffnung sehr bedauerlich ist. Wann und ob die Entwicklung wieder aufgenommen wird, wird die Zukunft zeigen.