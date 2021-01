Dell-Alienware PC-Zubehör: Produktlinie „Lunar Light“ & „Dark Side oft the Moon“

Office-Partner hat diese Woche eine Verkaufsaktion mit 25% Rabatt auf verschiedene Produkte, unter anderem PC-Zubehör von Alienware. Wir haben für euch gutes Alienware-PC-Zubehör mit günstigen Preisen herausgesucht, der Produktreihe „Dark Side of the Moon“ und „Lunar Light“.

Dell Alienware PC-Gaming-Zubehör stark reduziert bei Office-Partner - ihr spart bis zu 36 Euro

Viele Gamer die in Star Wars-Spielen eher die „Dunkle Seite“ bevorzugen, werden das Design der Alienware-Produkte der „Dark Side oft the Moon“-Produktreihe zu schätzen wissen. Für Freunde der „Hellen Seite“ der Macht hat Dell-Alienware die Produktreihe „Lunar Light“ im Angebot, in hellem Design.

Wir haben für euch günstige Gaming-Mäuse und -Tastaturen beider Produktreihen herausgesucht.Die Produkte von Dell-Alienware sind gerade nur bei Office-Partner besonders günstig, dies zeigt auch der Marktvergleich verschiedener Online-Händler bei idealo.

Office-Partner gibt zusätzliche 25 % Rabatt auf diverse Produkte, der Rabatt ist im Preis eingerechnet, ihr müsst die Ware nur in den Warenkorb legen. Die Verkaufsaktion endet am 31.01.2021.

Dell Alienware 510K Low-profile RGB mechanische Gaming-Tastatur „Lunar Light“. Die Tastatur kostete bislang bei Office-Partner 147,90 Euro und jetzt ist der Preis auf 110,93 Euro gesenkt. Eine Ersparnis von 36,97 Euro.

Dell Alienware-Tastatur - Lunar Light (Weiß): Jetzt bestellen

Dell Alienware Wireless Gaming-Maus „Lunar Light“. Die Gaming-Maus kostete bislang bei Office-Partner 79,90 Euro und jetzt ist der Preis auf 59,93 Euro gesenkt. Eine Ersparnis von 19,97 Euro.

Dell Alienware-Maus - Lunar Light (Weiß): Jetzt bestellen

Dell Alienware 510K Low-profile RGB mechanische Gaming-Tastatur „Dark Side of the Moon“. Die Tastatur kostete bislang bei Office-Partner 147,90 Euro und jetzt ist der Preis auf 110,93 Euro gesenkt. Eine Ersparnis von 36,97 Euro.

Dell Alienware-Tastatur - Dark Side of the Moon (Schwarz): Jetzt bestellen

Dell Alienware Wireless Gaming-Maus „Dark Side of the Moon“. Die Gaming-Maus kostete bislang bei Office-Partner 79,90 Euro und jetzt ist der Preis auf 59,93 Euro gesenkt. Eine Ersparnis von 19,97 Euro.

Dell Alienware-Maus - Dark Side of the Moon (Schwarz): Jetzt bestellen

Alienware Gaming-Tastatur & -Maus: Lohnt sich der Kauf?

Alienware PC-Zubehör sticht durch ausgefallenes Design und gute Verarbeitung hervor, die Produkte sind daher oft teurer als vergleichbares Zubehör anderer Hersteller. Jedoch bieten sie Merkmale die sie von Konkurrenz abheben, speziell abgestimmt auf die Ansprüche von Gamern, die eben mehr also nur eine Stunden am Tag spielen.

Die im Artikel aufgeführten Gaming-Mäuse verfügen über energieeffiziente Lithium-Ionen-Akkus, welche eine Kapazität von 350 Spielstunden besitzen und das nur mit einer Ladung. Die Tasten der Maus sind alle programmierbar und die verbauten Alienware-Sensoren liefern schnelle und präzise Reaktionen im Gefecht, so verspricht es der Hersteller.

Die Tastaturen sind ebenfalls programmierbar und mit der „Low-Profile-Red-Tasten von Cherry MX“, bekommt ihr einen signifikanten Vorteil im nächsten „CoD: Black Ops Cold War“-Gefecht oder einem anderen Shooter eurer Wahl, ermöglicht durch den leichten Anschlag und eine kurzen Tastenhub, was leichtes Auslösen unterstützt.