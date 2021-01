Die Sims 4: Euer Spielstil kann verraten, ob ihr Psychopathen seid

Die Sims kann ein gute Testumgebung sein, um psychopathisches Verhalten zu beobachten.

Jeder "Die Sims 4"-Spieler kennt es. Die Langeweile macht sich breit und das verlangt nach Chaos. Meist in Form von tragischen Toden der Sims. Doch was, wenn dieser Spielstil mehr über eure Psyche verrät, als euch lieb ist?

Studie lässt Psychophaten Die Sims spielen

Reddit ist voll von etlichen Spielern, die in Die Sims 4 die eine oder andere Schrecklichkeit mit ihren Sims-Figuren vollzogen haben. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen, und fast jeder kann sich schuldig sprechen.

Offenbar kann Die Sims 4, in diesem speziellen Fall Die Sims 3, tatsächlich zeigen, ob ein Mensch psychopathische Züge besitzt. Wie IFLScience berichtet, hat ein Team einer neu veröffentlichten Studie mehrere Testpersonen mit psychopatischen Neigungen in einem vorher bestimmten Sims-Umfeld spielen lassen, um mehr über deren Verhalten zu erfahren. Besonderes Augenmerk lag dabei auf betrügerischem und aggressivem Verhalten.

Es wurden vier Figuren in Die Sims 3 angefertigt, die alle identisch aussahen, dafür aber einen betrügerischen, gemeinen, sensiblen und einen kooperativen Sim darstellten. Diese wurden vom Computer gesteuert. Es sollte geprüft werden, wie die Testpersonen auf verschiedene Persönlichkeitstypen reagieren und diese behandeln.

205 Teilnehmende erstellten dann ihren eigenen Charakter und sollten mit den vier vorgefertigten Sims interagieren.

Wie haben sich die Testpersonen verhalten?

Das Ergebnis zeigt, dass die Menschen mit einer stärkeren Ausprägung an psychopathischen Zügen tatsächlich zu aggressiven und gemeinen Interaktionen im Spiel griffen. Freundliche, lustige und charmante Interaktionen sind eher ignoriert worden. Besonders erschreckend, gerade die Sims-Figuren, die weniger Aggressionen an den Tag legten, sind von den Testpersonen vermehrt gemein behandelt worden.

Die Forscher nehmen an, dass das Fehlen von Aggression als Schwäche gewertet wird. Überraschend sei dagegen, dass die Menschen mit ausgeprägten psychopathischen Zügen kein erhöhtes Maß an betrügerischem Verhalten zeigten. Das könnte laut der Auswertung daran liegen, dass das Betrügen im Spiel keine erstrebenswerte Belohnung beinhaltete. Menschen mit psychopatischen Zügen würden sich nur dann sozial und gleichzeitig manipulativ verhalten, wenn sie sich einen Vorteil davon erhoffen.

Falls ihr nun befürchten solltet, dass eure Todeszüge und Quälereien in Die Sims 4 darauf hinweisen könnten, dass auch ihr psychopatische Züge habt, seid ganz beruhigt. In einem Interview hat die Forschungsleiterin versichert, dass auch psychisch gesunde Menschen ihre dunklen Fantasien in Die Sims ausleben und das sei völlig normal.

Solange ihr im echten Leben liebevoll mit euren Mitmenschen umgeht, solltet ihr nichts zu befürchten haben. Dann dürft ihr auch gerne weiterhin euren psychopathischen Spielstil in Die Sims 4 ausleben. Was meint ihr zu der Studie? Und welche Gräueltaten tut ihr euren Sims regelmäßig an? Besucht uns auf Facebook und schreibt uns eure Erfahrungen doch gerne dort in die Kommentare.