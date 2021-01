"PlayStation 1"-Spiele hatten all die Jahre eine unbekannte Funktion

Unbekannte PS1-Funktion bringt Konsolen-Fans zum Staunen. (Bildquelle: Unsplash/Nikita Kostrykin, Getty Images/oshcherban.)

Die erste PlayStation ist mit ihrem Geburtsjahr 1996 schon ein altes Eisen, aber immer noch Kult. Ein Fan zeigt jetzt, dass die Spiele der Konsole schon immer eine coole Funktion hatten, die nicht jeder zu kennen scheint.

PSX: Spiele abspielen war nicht die einzige Funktion

Die PlayStation ist für viele Spieler der erste Einstieg in die Welt der Videospiele gewesen und etliche dürften mit Nostalgie an diese Zeit zurückdenken. Doch wusstet ihr, dass eure PS1-Spiele auch hervorragend in einem CD-Player funktionieren? In einem auf TikTok steil gehendem Video zeigt DKOldies anhand des ersten Tomb Raider, was passiert, wenn ihr die Disk in ein CD-Laufwerk packt:

Viele Spiele der ersten PlayStation-Generation fungierten neben dem reinen Spielspaß gleichzeitig auch als Musik-CD. In den Kommentaren zeigen sich vor allen Dingen jüngere Spieler sehr verblüfft. In Zeiten digitaler Spielekopien ist diese Finesse des Mediums wahrscheinlich noch erstaunlicher.

Doch auch Spieler dieser nostalgischen Tage sind sich dieser Funktion nicht wirklich bewusst gewesen. Natürlich gibt es aber auch absolute Kenner, denen dieses Feature seit den Neunzigern schon bekannt ist, wie die Kommentare offenbaren: "Wir haben damals alles in CD-Player gepackt."

Wieso spielen PS1-Spiele Songs ab?

Wie YahooFinance schreibt, haben Entwickler damals manchmal Ingame-Sound im CDDA-Format verwendet. Auch Musik-Alben haben früher das CDDA-Format benutzt, womit ein CD-Player einfach in der Lage ist, die Soundtracks der PS1-Disc zu lesen.

Dies treffe auch nicht nur auf Spiele der PSX zu, sondern auf alle alten Konsolen, die CDs verwendet haben. So wie der Dreamcast, der Sega Saturn oder auch alte PC-Spiele.

Wenn ihr also noch alte PS1-Games daheim haben solltet, könnt ihr diesen wieder neues Leben einhauchen, indem ihr den Soundtracks vergangener Tage und eurer absoluten Retro-Lieblinge lauscht. Oder spielt die beliebtesten Spiele der PS1-Ära, indem ihr euch die PlayStation Classic bei eBay sichert:

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Neben ordentlich Spielspaß hatten die Spiele der PS1 auch noch eine Musik-Funktion für die Ohren zu bieten. Dieser Fakt gerät anscheinend gerne mal in Vergessenheit, oder wurde nie bemerkt. Wie sieht es bei euch aus, wusstet ihr über diese Funktion Bescheid? Oder hört ihr davon auch zum ersten Mal?