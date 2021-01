Epic Games Store verschenkt 2 coole PC-Spiele

In den nächsten zwei Wochen könnt ihr zwei sehr interessante PC-Spiele im Epic Games Store kostenlos herunterladen.

Ein neues Gratis-Buffet wurde im Epic Games Store serviert: In den nächsten zwei Wochen können PC-Spieler im Epic Games Store zwei coole Fantasy-Werke kostenlos abstauben.

Epic Games Store verschenkt wilde Fantasy-Trips und Fantasy-Keilereien

Große Sales, Exklusiv-Spiele, Gratis-Spiele: Der Epic Games Store bietet PC-Spielern einige Vorteile. Gerade was Gratis-Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Store zu werfen. Die Auswahl fällt dabei immer sehr bunt aus, manchmal sind Blockbuster dabei, manchmal interessante Geheimtipps.

Ab jetzt bis zum 4. Februar könnt ihr direkt über den Epic Games Store ein abgedrehtes Metroidvania ohne weitere Kosten herunterladen:

Anschließend geht es mit Strategie, Rogue-like und rundenbasierten Kämpfen weiter. Dieses Spiel könnt ihr vom 4. bis zum 11. Februar kostenlos abstauben:

In den nächsten zwei Wochen kommen Fantasy-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden.

Falls ihr eine gute PS4-Alternative für For the King sucht, solltet ihr euch Minecraft Dungeons anschauen:

Minecraft Dungeons Hero Edition (PS4)

Könnt ihr 7 Hardcore-Fragen beantworten?

Der Epic Games Store verschenkt mit Dandara und For the King zwei sehr interessante PC-Spiele. Diese sind allerdings nur für kurze Zeit verfügbar. Was Gratis-Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.