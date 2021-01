Nur eins ist so begehrt wie die PS5: Eine Launch-Collection ohne Konsole

Im Moment sind noch weitere PS5-Artikel ganz hoch im Kurs. (Bildquelle: Getty Images/Deagreez.)

Die Verfügbarkeit der PS5 lässt den einen oder anderen Fan schon zur Verzweiflung bringen. In dieser Verzweiflung finden offenbar viele Trost in einer nicht ganz so tollen, aber dennoch begehrten Alternative: Einer ganz speziellen Launch-Collection.

PS5-Merchandise ist sehr gefragt

Dieser Tage können eingefleischte PlayStation-Fans schon einmal fast verzweifeln, wenn die begehrte PS5 immer noch nicht seinen Weg zurück in die Online-Shops geschafft hat. In der Zwischenzeit hält immerhin ein von Sony genehmigter Händler etwas halb so gutes für die Fans bereit. Eine limitierte "PlayStation 5"-Launch-Collection ohne Konsole, aber dafür mit jeder Menge Merchandise.

Darin enthalten sind eine Cap, eine Wasserflasche, diverse Aufkleber und PS5-Socken:

Zurzeit wird die Collection nur noch im amerikanischen Online-Shop von Amazon angezeigt, ist aber auch dort schon wieder vergriffen. Dieses Gefühl dürfte vielen wartenden PS5-Jüngern sehr bekannt vorkommen.

Nachschub ist schon unterwegs, dieser soll am 05. März eintreffen. Wie sieht es mit Nachschub für die PS5 selbst aus? Am besten informiert ihr euch mithilfe unserer praktischen Übersicht, in der wie euch sagen, wo ihr die PS5 am besten bestellen könnt.

Gibt es die PS5-Launch-Collection auch in Deutschland?

Vor kurzem war die Merchandise-Collection auch im deutschen Online-Shop von Amazon zu entdecken, doch ist die Seite mittlerweile entfernt worden. Woran das liegen könnte, ist nicht ganz klar. Auch hierzulande ist das Bundle nicht mehr verfügbar gewesen und wartete auf Nachschub. Normalerweise bleiben Artikel aber weiterhin gelistet.

Vertrieben wird die Collection von Controller Gear, ein Shop, der sich auf individualisiertes Gaming-Zubehör spezialisiert hat. In der Artikelbeschreibung berufen sie sich darauf, dass das Merch von PlayStation genehmigt sei und bewerben es als offizielles Merchandise-Bundle.

Auf den offiziellen Seiten von Sony entdecken wir allerdings keine Erwähnung der PS5-Launch-Collection. Eventuell ist die Entfernung der deutschen Angebotsseite deshalb auch auf lizenzrechtliche Gründe zurückzuführen.

Selbst PS5-Merchandise ist dieser Tage so begehrt wie die Sony-Konsole selbst. Es wird Zeit, dass der Konsolenhersteller endlich Nachschub liefert. Und zwar PS5-Konsolen sowie Socken.