Releases: Viel Action mit hohem Übersinnlichkeitsfaktor

Die Releases in der Kalenderwoche 5.

Der Februar macht da weiter, wo der Januar aufgehört hat: Mit zaghaften Neuveröffentlichungen, die aber keineswegs unter dem Radar fliegen sollten.

Control | 2. Februar

PS5 / Xbox Series X

Der vorherigen Konsolengeneration inklusive der Nintendo Switch und dem PC hat Control bereits einen Besuch abgestattet. Pünktlich zum neuen Jahr werden nun auch die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S mit einem Release bedient. Die Control: Ultimate Edition enthält das komplette Basisspiel des ungewöhnlichen Third-Person-Shooters von Remedy inklusive sämtlicher Downloaderweiterungen. Darüber hinaus gibt es auf beiden Next-Gen-Konsolen technische Verbesserungen, darunter Raytracing und ein Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde.

In Control geht es gegen übernatürliche Feinde mit telekinetischen Kräften:

Wer die Ultimate Edition von Control bereits für PlayStation 4 oder Xbox One besitzt, kann auf das Next-Gen-Upgrade kostenlos umsteigen - egal ob ihr eine physische Version oder die Downloadvariante besitzt. Besitzer der Standard-Version von Control können hingegen nicht kostenlos upgraden. Zu guter Letzt: Die Retailversion des Shooters erscheint voraussichtlich erst im März.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood | 4. Februar

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Neben Vampiren gibt es auch Werwölfe im Universum von World of Darkness. Entwickler Cyanide widmet sich den Menschen, die sich in blutrünstige Wölfe verwandeln können, in Werewolf: The Apocalypse - Earthblood mit einem Action-Rollenspiel. Als Protagonist Cahal wollt ihr eure Tochter vor dem korrupten Unternehmen Endron retten. Der Konzern beutet die Natur der Menschen aus und verdeckt seine Machenschaften hinter Werbekampagnen, die vom eigentlichen Ziel ablenken.

Spielerisch setzt Werewolf: The Apocalypse - Earthblood auf actionreiche Kämpfe in Wolfsform und Schleichpassagen sowie zarte Rollenspiel-Aspekte. Der Release findet übrigens auf allen Plattformen statt, mit Ausnahme von Nintendo Switch und Google Stadia.

Blue Fire | 4. Februar

PC / Switch

3D-Jump'n'Runs haben es in der aktuellen Zeit nicht allzu leicht. Blue Fire von Entwickler Robi Studios wagt dennoch den ... Sprung: Im verlassenen Köngigreich Penumbra macht ihr euch auf die Jagd nach Geheimnissen, erkundet mystische Tempel, sammelt wertvolle Gegenstände und kämpft gegen gefährliche Feinde, die sich euch in den Weg stellen. Zwischendurch könnt ihr eure Ausrüstung verbessern und trefft auf den einen oder anderen Überlebenden.

Der Release von Blue Fire findet zu Beginn nur auf dem PC und der Nintendo Switch statt. Versionen für die PlayStation- und Xbox-Konsolen sind bisher noch nicht angekündigt, aber in Aussicht gestellt.

Nioh 2: Complete Edition | 5. Februar

PC / PS4 / PS5

Etwas weniger als ein Jahr nach dem Release auf der PlayStation 4 beginnt für Nioh 2 ein weiteres Kapitel auf dem PC und der PlayStation 5. Hersteller Koei Tecmo veröffentlicht das Action-Rollenspiel als Nioh 2: Complete Edition, die sowohl das Basisspiel als auch sämtliche DLC-Erweiterungen beinhaltet. Zusätzlich gibt es technische Verbesserungen. In der PC-Version erwarten euch unter anderem 4K-Support, Unterstützung für hohe Bildwiederholraten und Ultra-Wide-Monitore.

Nioh 2 macht da weiter, wo der Vorgänger aufgehört hat: Bei knallharten Kämpfen

Auf den PlayStation-Konsolen erlauben die Entwickler zusätzlich ein Zusammenspiel zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 bei den Koop-Inhalten. Darüber hinaus können Spieler ihren Speicherstand von der PS4 direkt auf die PS5 übertragen.

Ys 9: Monstrum Nox | 5. Februar

PS4

Für Fans der Ys-Reihe geht es endlich weiter: In Ys 9: Monstrum Nox begleitet ihr den berühmten Abenteurer Adol Christin, der beim Betreten der Stadt Balduq umgehend gefangen genommen wird. Im Gefängnis wird er anschließend in ein Monstrum verwandelt und mit der Aufgabe betraut, die dunklen Gefahren der Dimension Grimwald Nox abzuwehren. Spielerisch erwartet Fans das vertraute Paket, welches aus klassischen Kämpfen, Rätseln und Dialogen besteht.

Zum Release am 5. Februar erscheint Ys 9 nur für die PlayStation 4. Umsetzungen für den PC und die Nintendo Switch sind für den Sommer 2021 angekündigt. Wie es mit einer Portierung auf die PlayStation 5 aussieht, ist noch nicht endgültig geklärt.

Fans von japanischen Spielen kommen in dieser Woche auf ihre Kosten: Mit Ys 9 gibt es etwas klassisches, während Nioh 2 die moderne Front abdeckt. Darüber hinaus erhält Remedys Control eine weitere Chance auf den neuen Konsolen.