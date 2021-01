"Die Sims 4"-Spieler präsentiert den Strickpulli des Grauens

Lasst eure Sims in Die Sims 4 nie unbeobachtet. Womöglich bescheren sie euch sonst einen Strick-Pulli, der es in sich hat.

Die Sims 4 beinhaltet etliche Fähigkeiten und Hobbies, in denen ihr euer Talent fabelhaft unter Beweis stellen könnt. Meistert ihr die hohe Kunst des Strickens, werdet ihr mit einer wahren Monstrosität an Pulli belohnt.

Die Sims 4: Mehr Strick geht nicht

Während der Pandemie haben es sich viele zur Aufgabe gemacht neue Hobbies für sich zu entdecken. Passenderweise ist das virtuelle Äquivalent in Die Sims 4 ebenfalls erhältlich und versorgt euch mit den nötigen Inhalten, um ein wahrer Strick-Profi zu werden. Meistert ihr die Fähigkeit des Strickens bis zur glorreichen Stufe 10, belohnt euch das Spiel mit einem Pulli, der im ersten Moment für echtes Grauen sorgt:

Zugegeben, das Wort Grauen ist schon ziemlich hart, aber das Spiel selbst tauft das unglaubliche Strickstück den verbotenen Pulli. Verboten wohl deshalb, weil er fast einem Angriff auf die empfindliche Netzhaut des Auges gleichkommt.

Durch den Berg an Wolle unter dem der Sim beim Tragen begraben wird, dürfte nicht nur die Bewegungsfreiheit ein echtes Problem darstellen, tatsächlich wird der Träger sogar mit einem negativen Attribut behaftet und darf sich über das Kratzen des Pullis freuen.

Bei diesen Lagen an Strick-Ungetümen wird sogar das einfache Telefonieren zur Anstrengung. (Bildquelle: Twitte/@onlyabidoang.)

In einem Interview im TheSimsForum gibt der Erfinder des Strick-Grauens interessante Einblicke in den Entstehungsprozess des Pullis und verrät, dass die Idee war, einen Pulli zu entwerfen, der so schrecklich ist, dass man ihn schon wieder lieben muss. Das ist dem Team definitiv gelungen.

Wenn ihr nun auch zum Strick-Meister werden möchtet, um dieses absolute Fashion-Statement ebenfalls euer Eigen nennen zu können, müsst ihr euch das Erweiterungspack Schick mit Strick zulegen:

Wie viel Wolle darf es sein? Alles. Diesem Ansatz dürfte auch der verbotene Pulli in Die Sims 4 gefolgt sein.