Prime Gaming im Februar: Die Übersicht zu den Gratis-Inhalten und -Games.

Auch im Februar bekommt ihr als "Prime Gaming"-Mitglieder wieder viele tolle Inhalte und Gratis-Spiele. Wir zeigen euch, worauf ihr euch diesen Monat freuen könnt.

Mit eurem Prime-Abo könnt ihr euch im Februar wieder mit zahlreichen Bonus-Inhalten für populäre Spiele eindecken und erhaltet außerdem Zugang zu einer großen Auswahl von über 30 Gratis-Games. Diesen Monat warten bei Prime Gaming unter anderem kostenlose Inhalte für FIFA 21, Roblox, Fall Guys: Ultimate Knockout und Apex Legends auf euch.

Prime Gaming im Februar: Exklusive Inhalte und Gratis-Spiele

Als "Amazon Prime"-Mitglieder könnt ihr euch im Februar über Top-Angebote wie exklusive Skins und attraktive Loot-Items für namhafte Games freuen. In unserer Übersicht zeigen wir euch die Highlights für diesen Monat:

Exklusive Inhalte bei Prime Gaming im Februar:

FIFA 21: Belohnungspack mit einem 81+ OVR Player Pick-Item und vier seltenen Gold-Items (bis zum 3. März erhältlich).

Belohnungspack mit einem 81+ OVR Player Pick-Item und vier seltenen Gold-Items (bis zum 3. März erhältlich). Fall Guys - Ultimate Knockout: Das "Slushie Bear"-Bundle mit dem süßen "Slushie Bear"-Kostüm und 6500 Kudos für Ingame-Items (bis zum 15. Februar erhältlich).

Das "Slushie Bear"-Bundle mit dem süßen "Slushie Bear"-Kostüm und 6500 Kudos für Ingame-Items (bis zum 15. Februar erhältlich). Apex Legends: Holt euch noch bis Mitte des Monats den Wraith-Skin "Queen of Hearts" (muss bis 17. Februar aktiviert werden).

Holt euch noch bis Mitte des Monats den Wraith-Skin "Queen of Hearts" (muss bis 17. Februar aktiviert werden). UFC 4: Für UFC 4 erhaltet ihr im Februar eine exklusive lila Krone, eine neue Spielerkarte, ein neues Spielerkarten-Bild und ein neuer Spielerkarten-Hintergrund.

Für UFC 4 erhaltet ihr im Februar eine exklusive lila Krone, eine neue Spielerkarte, ein neues Spielerkarten-Bild und ein neuer Spielerkarten-Hintergrund. Roblox: Für Roblox bekommt ihr den exklusiven PB&J-Hut für euren Avatar (ab dem 12. Februar).

Für Roblox bekommt ihr den exklusiven PB&J-Hut für euren Avatar (ab dem 12. Februar). Star Wars Squadrons: Im Februar bekommt ihr zwei neue Pilotenhelme.

Gratis-Games bei Prime Gaming im Februar:

Prime Gaming bietet euch im Februar 2021 insgesamt über 30 Gratis-Spiele zum Zocken. Neu in diesem Monat sind unter anderem Monster Prom: Hotseat Edition und Stealth Bastard Deluxe mit dabei.

