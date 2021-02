Trotz Corona: Freunde feiern Hammer-Geburtstag in Red Dead Online

Um einen Geburtstag trotz Corona-Einschränkungen zu feiern, mussten zwei "Red Dead Online"-Spieler kreativ werden. Bildquelle: Getty Images / RuthBlack.

Die Corona-Pandemie schränkt das Leben aller Menschen ein, auch das von Gamern. Aber statt einen Geburtstag unter Freunden ausfallen zu lassen, haben zwei Spieler ihn einfach in Red Dead Online gefeiert. Wir haben mit ihnen über ihre Hammer-Party gesprochen.

Als letztes Jahr die Corona-Pandemie ausbrach, änderte sich das Leben aller Menschen. Um andere Personen zu schützen, mussten sie soziale Isolation und andere Einschränkungen auf sich nehmen. Das macht Feste wie Geburtstagsfeiern quasi unmöglich.

Zwei "Red Dead Online"-Spieler haben trotzdem einen Weg gefunden. Wie Reddit-User Mister_J_Seinfeld im Forum schrieb, haben sie die Feier einfach in den Wildwest-Multiplayer verfrachtet - und ihn in "Red Dead Online"-Manier zelebriert. Die Community ist begeistert und gerührt von der Aktion.

„Der Geburtstag hat echt Spaß gemacht“, schrieb Reddit-User und Geburtstagskind KurtBlutholz uns per Privatnachricht. „Wir haben einen Sammlerlauf gemacht, was im Grunde bedeutet, dass wir über die gesamte Karte gereist sind, um alle Arten von wertvollen Gegenständen zu sammeln, um sie an Madam Nazar zu verkaufen und viel Geld im Spiel zu verdienen.

Ich glaube, wir haben ungefähr 3 Stunden gebraucht. Danach beschlossen wir, etwas Geld für alkoholische Getränke in der Kneipe (von Saint Denis) auszugeben. (...) Um Null Uhr hatte (ich) Geburtstag, wir tranken ein virtuelles Bier, um das zu feiern.“

„Leider ist es unmöglich, Gegenstände im Spiel zu verschenken, aber wir haben uns gegenseitig geholfen, diesen langen Sammlerlauf zu beenden. Das Überqueren dieser riesigen Karte und das Aufheben von Gegenständen dauerte ein paar Stunden, und da es spät in der Nacht war, brauchten wir gegenseitige mentale Unterstützung!

Mit dem Geld im Spiel, das wir beim Sammeln gesammelt haben, kaufte mein Freund ein sehr schönes weißes Mustangpferd! In gewisser Weise war das sein Geschenk“, erklärte Reddit-User Mister_J_Seinfeld.