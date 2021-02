CoD: Warzone - Neuer "Pay 2 Win"-Skin gewährt noch mehr unfaire Vorteile

Mit Tarnanzug zur Unkenntlichkeit: Ein Skin in Call of Duty: Warzone sorgt erneut für Ärger.

Call of Duty: Warzone springt derzeit von einer Kontroverse zur nächsten: Erst war ein Waffenskin zu stark, dann gab es Vorwürfe bezüglich einer vermeintlichen Matchmaking-Manipulation. Nun steht zum wiederholten Male ein Skin im Mittelpunkt einer "Pay 2 Win"-Debatte.

CoD: Warzone - Ein Skin macht unsichtbar

Wer sich einen sogennanten "Ghillie Suit" überwirft, der will sich in der Umgebung tarnen. Das ergibt Sinn. Im Falle von Call of Duty: Warzone fällt der Skin Forest Spirit mit einem solchen Tarnanzug allerdings etwas zu mächtig aus. Er macht Spieler vollkommen unsichtbar, ganz unabhängig davon, ob er sich im Wald oder zwischen unzähligen Gebäuden befindet.

Der YouTuber Scop3s_ hat den Skin für den Operator Grinch einmal genauer untersucht. Im Video seht ihr die Ergebnisse:

Wie sich herausstellt, wird der Skin ab einer bestimmten Entfernung komplett unsichtbar. Die Details fallen wie folgt aus:

ohne zu zielen: ab 34 Meter wird der Skin unsichtbar

wenn ihr zielt: ab 55 Meter

mit einem 4x-Visier: ab 125 Meter, wobei Kopf und Waffe sichtbar bleiben

Bei einer recht weitläufigen und großen Karte wie in Warzone kann eine solche Unsichtbarkeit schnell zum Tod führen. Da es den Skin zudem nur für Echtgeld gibt, sehen zahlreiche Spieler darin eine "Pay 2 Win"-Möglichkeit.

Womöglich nur ein Fehler

Ähnlich wie bereits beim Skin der Waffe MAC-10 handelt es sich bei Forest Spirit nach aktuellen Stand nur um einen Bug, der so nicht beabsichtigt war. Die Offenlegung des Fehlers dürfte dazu führen, dass die Entwickler so schnell wie möglich einen Patch veröffentlichen, der den Fehler entsprechend ausbügelt.

Nichtsdestotrotz sind einige Spieler zunehmend genervt von den ständigen "Pay 2 Win"-Debatten rund um Call of Duty: Warzone. Es ist schließlich nicht der erste Fehler dieser Art, der einen Skin mächtiger macht, als er eigentlich sein sollte.