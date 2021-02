PS4: Sony zeigt euch eure Highlights und hat ein Geschenk im Gepäck

Sony präsentiert euch eure glorreichen PS4-Momente des Jahres 2020.

Wie viel Zeit habt ihr 2020 so mit eurer PS4 verbracht? Das könnt ihr jetzt mit der Jahreszusammenfassung erfahren, die Sony euch bereitstellt. Schaut euch eure Highlights an und erhaltet obendrein noch ein cooles Geschenk als Belohnung.

Euer PS4-Jahresrückblick für 2020

Sony hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht und verkündet auf dem PlayStation-Blog, dass ihr ab sofort eine Zusammenfassung eures Gaming-Jahres für 2020 abrufen könnt.

Bis zum 02. März könnt ihr eure persönlichen PS4-Erfolge abrufen, sie mit Freunden und allen anderen teilen und sogar eure verdienten Trophäen präsentieren.

Der Jahresabschlussbericht enthält eure am meisten gespielten Spiele, eure insgesamt gespielten Spielstunden und noch viele weitere interessante Einblicke.

Erste Spieler zeigen auf Reddit ihre stolzen Gaming-Erfolge des Jahres 2020 und fragen sich scherzhaft, ob ihr ausschweifender Spielekonsum sie nun sogar besorgen sollte.

Solltet ihr schon glorreiche Stunden mit der PS5 verbracht haben, sind diese ebenfalls in die Zusammenfassung mit eingeflossen. Dabei dürften die zusammengesammelten Daten allerdings keinen großen Anteil ausmachen, sind PS5-Konsolen doch noch rar gesät.

Denn neu in diesem Jahr sind gemeinsame Erfolge aller PlayStation-Spieler, die zusammengerechnet worden sind. Zum Beispiel wie vielen Gegnern ihr alle gemeinsam in Ghost of Tsushima den Garaus gemacht habt oder wie viele Stunden ihr gemeinsam in The Last of Us 2 gefiebert habt.

Sony hat auch ein Geschenk: Ein dynamisches PS4-Theme

Ihr möchtet euren PS4-Hintergrund im Home-Bildschirm auffrischen? Dann hat Sony auch dafür etwas parat. Es gibt nämlich ein kostenloses dynamisches PS4-Design, das PlayStation-Formen umherfliegen lässt.

Ihr wollt wissen wie ihr den Wrap-Up für 2020 und das Geschenk erhalten könnt? Alle PlayStation-Spieler, die dem Erhalt von Marketing-Mails zugestimmt haben, sollten unbedingt ihr Postfach checken. Darin erwartet alle Spieler eine E-Mail mit ihrem persönlichen Abschlussbericht und PS4-Erfolgen. Oder schaut direkt hier auf der PlayStation-Wrap-Up-Seite vorbei und meldet euch mit euren PSN-Daten an.

Habt ihr euren PlayStation-Posteingang schon durchforstet? Welche Erfolge konntet ihr 2020 feiern? Und wie viel Zeit habt ihr in euren Lieblingsspielen auf der PS4 verbracht? Besucht uns auf Facebook und teilt uns dort in den Kommentaren gerne eure Errungenschaften mit!