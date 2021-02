Zombie-Traum: Fans freuen sich auf "The Last of Us 2"-MMO

In The Day Before sollt ihr mit anderen Spieler in einer Zombie-Apokalypse überleben - das gefundene Fressen für "The Last of Us"-Fans, die immer schon ein MMO haben wollten.

Apokalypse, Zombies, Vorräte sichern, eiskalter Überlebenskampf - The Day Before soll die beliebten "The Last of Us 2 "-Zutaten mit einer MMO-Basis wie in The Division 2 zusammenbringen. Der Hype ließ nicht lange auf sich warten, die Fans können den Release kaum abwarten.

The Last of Us 2 als MMO: Wann wird es endlich releast, fragen Fans

Kürzlich kündigte Indie-Entwickler FNTASTIC ein neues MMO an. In The Day Before sollen Spieler zusammen in einer Zombie-Postapokalypse überleben - mit "The Last of Us 2"- und "The Division 2"-Elementen.

Kürzlich veröffentlichte der Entwickler den ersten Gameplay-Trailer zu The Day Before, der bereits sehr gut bei der Gamerschaft ankam. Hier könnt ihr ihn euch selbst ansehen:

Das Ende der Welt ist nur der Anfang einer neuen:

Realistische Waffen, Fahrzeuge, Expeditionen zu gefährlichen Orten - in The Day Before sollen sich die Spieler in der Außenwelt spannende Kämpfe liefern und Handel in einer Überlebenden-Kolonie betreiben.

Für den PC-Release wurde bisher nur das zweite Quartal dieses Jahres als grobes Zeitfenster angegeben. Ob auch eine Konsolenversion geplant wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Die Spieler sind auf den Release von The Day Before schon sehr gespannt, das The Division 2 mit The Last of Us 2 verbindet. Es bleibt abzuwarten, ob es seinen Vorbildern auch gerecht wird. Der erste Gameplay-Trailer sieht zumindest schon sehr vielversprechend aus.