Niederlage für Steam: Valve muss zurecht riesige Strafe zahlen

Steam musste gestern vor Gericht eine empfindliche Niederlage einstecken. Plattformentwickler und -betreiber Valve muss nach dem Urteil eine millionenschwere Strafe zahlen.

Valve hat einen Prozess gegen den Controller-Hersteller SCUF verloren. Streitpunkt war das Design des Steam-Controllers, das dem Gericht nach einen Patent-Verstoß darstellt. In der Folge muss Valve nun laut des Rechtsspruchs 4 Millionen US-Dollar zahlen und die Kosten könnten sogar noch weiter ansteigen.

Design von Steams Prototyp-Controller führt zu Rechtsstreit

Der Steam-Prozess drehte sich um ein Controller-Patent, das SCUF 2013 angemeldet hat. 2014 stellte Valve den Prototyp des Steam-Controllers im Rahmen der CES vor, der aus Sicht von SCUF gegen das Patent-Copyright verstoß – womit insbesondere die Kontrollflächen an der Rückseite des Pads gemeint waren. Die Anwälte von SCUF gaben nun zu Protokoll, dass Valve darauf hingewiesen worden war, jedoch nicht entsprechend reagiert hätte.

Tatsächlich wird der Steam-Controller mittlerweile seit bereits zwei Jahren nicht mehr produziert, doch der finanzielle Schaden aus dem Strafgeld für Valve bleibt vorerst bestehen – und könnte nach dem Urteilsspruch sogar noch in Folgeklagen anwachsen. Andererseits könnte Steam ebenfalls noch Widerspruch einlegen und das Urteil anfechten.

Erneute Geldstrafe in Millionenhöhe für Steam

Der SCUF-Prozess ist nicht das erste Mal dieses Jahr, dass Steam mit einer Geldstrafe belegt wurde. Bereits Ende Januar musste sich Valve neben namhaften Publishern wie Bethesda und Capcom vor der Europäischen Kommission wegen geheimen Absprachen bei Steam-Keys verantworten und wurde zu einer Geldstrafe von 1,6 Millionen Euro verurteilt.

