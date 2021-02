"70.000 Dollar"-Konsole: Gigantische PS5 sprengt alle Dimensionen

Eine PS5-Version zum Staunen: Auch der DualSense-Controller ist gewaltig.

Wertvolle PS5-Modelle gibt es mittlerweile einige, doch diese Version der beliebten Konsole sprengt alle Dimensionen. Mit einem unglaublichen Wert von 70.000 Dollar und einer gigantischen Größe bringt diese Next-Gen jetzt alle zum Staunen.

Die größte PS5 der Welt

Besitzer der riesigen "PlayStation 5"-Konsole ist der bekannte YouTuber ZHC, der eine sage und schreibe drei Meter große PS5 sein Eigen nennen darf. Ein riesiger, dazu passender DualSense-Controller darf natürlich auch nicht fehlen.

Doch das ist noch nicht alles, die 70.000 Dollar wertvolle Konsole ist von ZHC und seinem Team auch noch atemberaubend schön verziert worden. Doch werft in diesem Video selbst ein Blick auf die gigantische Version:

Das allerbeste: Die Konsole ist sogar funktionsfähig und kann alles, was eine handelsübliche PS5 auch kann. Dieses erstaunliche Werk bescherte dem YouTuber und seiner Riesen-Konsole sogar eine Eintragung in das Guinness-Buch der Rekorde.

Alles für den guten Zweck: Community bekommt PS5-Geschenke

Doch es wird noch besser: Die ganze Aktion dient am Ende nicht nur der Unterhaltung, sondern auch einem guten Zweck. Die Verschönerung der riesigen PS5 war Teil einer 100-stündigen Challenge, in der ZHC und sein Team gegeneinander antraten.

In festgelegten Pausen erfüllten sie lustige Aufgaben und verteilten Geschenke an die Community. Auch sein Team und bedürftige Kinder kamen dabei nicht zu kurz, für sie war ein eigener Stapel an PS5-Konsolen reserviert.

In einer der Unterbrechungen bat er Mitglieder seines Teams in den lokalen Laden zu stapfen und passende Spiele wie Sackboy: A Big Adventure oder Bugsnax für die Geschenk-Konsolen zu besorgen.

Am Ende gewann ZHC die Challenge mit seinem Weltraum-Design gegen sein Team. Obwohl das Team verloren hatte, beschenkte er sie trotzdem mit den vorhandenen PS5-Konsolen.

Auf seinem YouTube-Kanal veranstaltet ZHC regelmäßig solche Geschenk-Aktionen und kann damit ein großes Publikum von 20 Millionen Abonnenten begeistern. Er wolle Menschen glücklich machen und der Community etwas zurückgeben. Das hat er mit dieser Challenge und der imposanten PS5 definitiv geschafft.

Im Trubel der schlechten Nachrichten um die Verfügbarkeit der PS5 und diversen Bot-Käufern ist diese Meldung eine willkommene und schöne Abwechslung zur Next-Gen-Konsole. Was sagt ihr zu dieser gigantischen PS5? Und was haltet ihr von der schönen Aktion? Besucht uns doch auf Facebook und schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare.