Abgefahrener Konsolen-Traum: Das perfekte PS5-Erlebnis ist jetzt buchbar

Da können Konsolen-Fans nur Staunen. Ein besonderes PS5-Erlebnis ist jetzt einfach buchbar.

Seid ihr bei den PS5-Verkauswellen leer ausgegangen? Kein Problem! Ein amerikanisches Unternehmen hat jetzt die perfekte Lösung für alle Wartenden. Bucht euer perfektes PS5-Erlebnis einfach bequem im Internet.

Ein verrücktes Konzept: PS5 im Laden zocken

Das amerikanische Unternehmen 7-Eleven hat in einem seiner experimentellen und noch nie betretenen Konzept-Stores in Texas einen wahren Konsolen-Traum für Spieler geschaffen. Das eigentlich für seine Alltagsgüter bekannte Geschäft hat jetzt ein perfektes Erlebnis samt PS5-Zockerecke für interessierte Spieler gestaltet.

Flatscreen, Snacks und PS5: Es ist alles da, um einen perfekten Gaming-Abend zu verbringen.

Für unglaubliche elf Dollar können sich zwei glückliche Spieler über die Unterkunfts-Seite Airbnb für eine Nacht in den Store einbuchen und damit einen wundervollen Zockerabend mit der begehrten PS5 verbringen. Vorerst sind dafür allerdings nur der 26. und 28. Februar vorgesehen.

Neben der stylischen Einrichtung erwartet PS5-Gäste das volle Programm – mit Snacks, Getränken und gemütlichen Liegestühlen. Anders als bei gewohnten Airbnb-Aufenthalten enthält dieser natürlich keine Betten. Geschlafen wird ebenfalls auf den bequemen Sesseln samt Decke und Kuschel-Kissen.

Der DualSense-Controller liegt bereit, Zeit auf den gemütlichen Liegesesseln Platz zu nehmen.

Gastgeber und Hygienekonzept inklusive

Nicht nur das reine PS5-Erlebnis erwartet die Spieler, sondern auch der besondere Gastgeber Dak Prescott. Der Quarterback der Dallas Cowboys wird über das Internet live zugeschaltet.

Und er bleibt nicht der einzige Bekannte in der Runde. Die glücklichen Übernachtungsgäste erhalten Zugang zu einer einstündigen Twitch-Session des Streamers Faze Temperrr. Das Abendprogramm ist also reich gefüllt.

Zu guter Letzt ist alles nach strengen Hygienevorschriften organisiert, mit Test inklusive. Da hat Corona keine Chance. Ein eigens dafür vorgesehener Mitarbeiter steht mit Rat und Tat für die Corona-Vorschriften zur Seite, der Laden wird vorher gründlich desinfiziert und Abstands- sowie Masken-Regelungen müssen eingehalten werden. Zumindest wenn sich die Spieler nicht gerade die leckeren Nachos munden lassen.

Da steht einem perfekten PS5-Zockerabend nichts mehr im Wege. Solltet ihr auch noch auf der Suche nach einer Next-Gen-Konsole sein, versorgen wir euch in unserem Übersichts-Artikel mit allen nötigen Infos rund ums Bestellen der PS5.

Eine wirklich nette Gelegenheit um seine Hände an die begehrte PS5 legen zu können, auch wenn man an der Konsolen-Front bisher leer ausgegangen ist. Wie findet ihr diese Idee? Würdet ihr so ein PS5-Erlebnis buchen? Besucht uns auf Facebook und schreibt uns eure Meinungen dort gerne in die Kommentare.