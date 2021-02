Nintendo Switch: 11 coole Skins zum Verschönern eurer Konsole

Bildquelle: Getty Images / Deagreez

Für die Nintendo Switch gibt es mittlerweile so einige nützliche Gadgets, die euch helfen länger etwas von der Hybridkonsole zu haben. In unserer Bilderstrecke wollen wir euch deswegen ein paar Hüllen vorstellen, die eure Switch nicht nur schützen, sondern sie auch aufhübschen.

Mehr Style für eure Nintendo Switch

Ihr wollt eure Switch vor Kratzern bewahren und sie gleichzeitig verschönern? Wir haben für euch ein paar coole Skins und Hüllen für die Hybridkonsole herausgesucht, die euch in beiden Fällen aushelfen. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die 10 stylischsten Hüllen und Skins vor, die ihr ganz einfach an eurer Switch befestigen könnt.

Klickt hier für die besten Skins:

Ob Kunstwerk, Retro-Konsole oder niedliche Tiere: In unserer Bilderstrecke ist garantiert für jeden Switch-Besitzer etwas dabei. Welche Hülle sagt euch am meisten zu? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!