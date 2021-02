9 Gaming-Helden, die DEFINITIV NICHT in einer WG wohnen sollten

Egal, wie viel Geld oder Götterköpfe Kratos euch für ein freies Zimmer anbietet, lasst ihn bloß nicht einziehen!

Es gibt viele Gaming-Charaktere, die bestimmt sehr gute WG-Mitbewohner abgeben würden. Allerdings gibt es auch einige, die euch - sagen wir mal - ordentlich auf Trab halten würden. Wer das nicht möchte, sollte diesen neun Helden eine Absage erteilen.

Kratos und Co. in der WG: "Ich bin eher unkompliziert"

Jede Wohngemeinschaft braucht eine gute Chemie, wenn sie überleben will. Im Falle von Videospielhelden gilt das gleich doppelt.

Aber seht es mal so: Mit den neun Charakteren in der unteren Bilderstrecke werden der Putzplan und Lärm eure geringsten Sorgen sein. Unsere Community hat entschieden: Wer diese Helden einziehen lässt, ist am Ende selber schuld.

Kratos und Co. würden einiges an Chaos mit sich bringen. Dann würdet ihr doch viel lieber zu Gaming-Helden wie Link oder Mario greifen, oder? Allerdings ... Nein, vermutlich ist das auch nicht so einfach. Tja, nicht jeder Gaming-Held taugt zum WG-Menschen.