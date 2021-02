Battlefield 6: Größte Stärke der Reihe wird noch weiter ausgebaut

Battlefield 6 wird schon bald enthüllt. Bildquelle: Electronic Arts

EA verrät endlich, wann Battlefield 6 erscheinen wird. Für Fans der Reihe gibt es sogar noch mehr gute Nachrichten. Der Shooter scheint genau das verbessern zu wollen, was sie sowieso schon lieben.

Wann wird Battlefield 6 erscheinen?

Electronic Arts gibt erste Details zu Battlefield 6 bekannt. In einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Publishers spricht CEO Andre Wilson unter anderem auch über Enthüllung und Erscheinungsdatum des Shooters. So sollen Fans bereits im Frühling erfahren, worum es im neuen Battlefield gehen wird. Der Release sei für das Weihnachtsgeschäft 2021 geplant. Ein Transkript der Konferenz findet ihr bei The Motley Fool.

Auch inhaltlich soll Battlefield 6 noch größer und besser werden. Laut Wilson werden vor allem die beliebten Massenschlachten weiter ausgebaut:

"Das Spiel nutzt die Vorteile der Next-Gen-Plattformen, um riesige immersive Schlachten mit mehr Spielern als jemals zuvor zum Leben zu erwecken. Mit Karten von beispielloser Größe bringt das nächste Battlefield all die Zerstörung, Handlungsfähigkeit der Spieler und Fahrzeuge und Waffen, für die das Franchise bekannt ist und hebt es auf eine neue Stufe."

Leaks zu Battlefield 6 versprechen riesige Schlachten

Bisher waren die Schlachten der Battlefield-Reihe immer auf 64 Spieler beschränkt. Diese Begrenzung scheint nun aber der Vergangenheit anzugehören. Einem Leak zufolge, werden sogar bis zu 128 Spieler auf einer Karte gegeneinander antreten können. Der Ursprung des Leaks ist der YouTuber "TheLongSensation". Darüber hinaus wird vermutet, dass die Reihe wieder in das moderne Setting von Battlefield 3 zurückkehrt.

In Battlefield 6 sollen mehr Spieler gegeneinander kämpfen können, als jemals zuvor. Darüber hinaus ist geplant, dass der Shooter bereits dieses Jahr erscheint.