Mario Kart: Die Regenbogenstrecke sieht in echt noch krasser aus

Mario Kart in der Realität spielen wird Wirklichkeit.

Die sagenumwobene Regenbogenstrecke der „Mario Kart“-Reihe ist endlich Realität. In den Universal Studios Japan öffnet nun nämlich Super Nintendo World und lädt Fans zu einer Spritztour ein. Parkgänger filmen das Erlebnis und teilen erste Bilder der Attraktion.

Super Nintendo World heißt euch willkommen

Als Nintendo seinen eigenen, kleinen Freizeitpark in den Universal Studios Japan im Dezember vorstellt, bekommen Fans bereits einen ersten Einblick in das real gewordene Pilzkönigreich. In einer Nintendo Direct wird der Park und einige seiner Besonderheiten vorgestellt. Was dabei aber ausbleibt: Clips der Attraktionen.

Doch nun hat das Warten ein Ende – erste Parkgänger durften sich Super Nintendo World bereits aus der Nähe anschauen und teilen nun ihre Erlebnisse in Video-Form. Neben dem Toad-Café und Peachs Schloss stechen vor allem die beiden Fahrgeschäfte heraus: Yoshi's Abenteuer und Mario Kart: Koopa’s Herausforderung.

Wie spielt ihr Mario Kart in der Realität?

Die mit Abstand begehrtere Attraktion ist die „Mario Kart“-Simulation. Mithilfe einer AR-Brille werden Fahrgäste direkt auf verschiedene, bekannte Rennstrecken der Reihe teleportiert. Nun gilt es so viele Mitfahrer und Zwischenbosse wie möglich abzuschießen um den höchsten Highscore zu erzielen.

Wie das Ganze in AR aussieht, könnt ihr euch im folgenden Video ansehen. Natürlich kann die Kamera nicht ganz einfangen, wie es aussieht, wenn man selbst die Brille selbst trägt.

So sieht die Fahrt übrigens ohne Augmented Reality aus:

In Yoshi's Abenteuer geht es etwas entpannter zur Sache – es geht nämliche auf eine langsame Fahrt durch Yoshi's Island, angelehnt an die gleichnamigen Spiele. In diesem Video bekommt ihr auch von dieser Attraktion einen guten Eindruck:

In Japan wohnhafte Nintendo-Fans können nun in den Rennwagen steigen und sich mit anderen Kartfahrern anlegen. Die „Mario Kart“-Attraktion ist schon jetzt ein Riesenerfolg – hättet ihr auch Lust auf eine Runde gegen Bowser und co.? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare auf Facebook!