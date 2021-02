Noch mehr "Star Wars"-Spiele: EA liefert patzige Kampfansage

Star Wars: Bei EA sind weitere Spiele in Planung.

EA lässt den Verlust der "Star Wars"-Exklusivrechte nicht auf sich sitzen. Das Unternehmen plant laut CEO Andrew Wilson trotz der neuen Konkurrenz durch andere Publisher weitere lukrative "Star Wars"-Spiele.

Während einer Konferenzschaltung hat EAs CEO Andrew Wilson bekräftigt, dass das Unternehmen den Glauben an die "Star Wars"-Marke nicht verloren hat und sich weiter auf die Entwicklung neuer Spiele in dem populären "Sci Fi"-Universum konzentrieren will – nicht zuletzt wegen der stattlichen Gewinne, die durch bisherige Games eingespielt werden konnten.

EA: Keine Exklusivrechte für Star Wars mehr

Dass EA die Exklusivrechte an der Entwicklung von "Star Wars"-Spielen verloren hat, wurde erst vor wenigen Wochen durch die Ankündigung eines "Open World"-Abenteuers von Ubisoft bekannt. Doch EA wird deswegen keinesfalls von dem "Sci Fi"-Franchise Abstand nehmen. CEO Andrew Wilson betonte in der Konferenzschaltung, dass EAs Engagement dahingehend nicht abnehmen würde, nur weil nun "andere Leute einige Star Wars Spiele" entwickeln würden.

Dass EA weitere "Star Wars"-Spiele produzieren wird, hängt sicherlich mit den beeindruckenden Zahlen zusammen, die Wilson in der Konferenzschaltung ebenfalls bekanntgab. Demnach konnte EA die bisherigen "Star Wars"-Spiele millionenfach verkaufen und mit den Games rund drei Milliarden US-Dollar an Einnahmen generieren.

EA schlägt zurück: Weitere "Star Wars"-Spiele geplant

Laut Wilson wird EA also das "Star Wars"-Universum nicht einfach anderen Publishern überlassen, sondern weiter eigene Spiele entwickeln. Dazu sollen sowohl bereits bestehende Franchises weitergeführt werden als auch neue Spielerlebnisse geschaffen werden. Fortsetzungen zu Spielen wie Star Wars: Battlefront 2, Star Wars: Squadrons und Star Wars Jedi: Fallen Order sind also von EAs Seite ebenso angedacht wie völlig neue Games.

