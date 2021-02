Epic Games Store: Ihr könnt 2 coole PC-Spiele gratis abstauben

Auch Metro: Last Light Redux gehört zu den aktuellen Gratis-Spielen im Epic Games Store.

Nun hat der Epic Games Store die nächsten Gratis-Spiele bekanntgegeben, die ihr für kurze Zeit abstauben könnt. Diese dürften vor allem Taktik- und Shooter-Fans freuen.

Epic Games Store verschenkt Mittelalter-Kämpfe und Apokalypsen-Horror

Eine weitere Woche ist rum und eine weitere Ladung an Gratis-Spielen ist im Epic Games Store eingetroffen. Für kurze Zeit können PC-Spieler zwei sehr interessante Games direkt über den Epic Games Store herunterladen. Ab jetzt bis zum 11. Februar könnt ihr mit folgenden Spielen gratis in Mittelalter-Kämpfe und Apokalypsen-Horror eintauchen:

Danach geht es übrigens direkt mit einem SciFi-RPG im Retro-Look weiter. Dieses Spiel könnt ihr vom 11. bis zum 18. Februar herunterladen:

In den nächsten zwei Wochen kommen PC-Spieler voll auf ihre Kosten im Epic Games Store. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele Ende Februar in der Gratis-Auswahl landen werden.

- Übrigens: Ihr könnt beide Metro-Abenteuer in der Redux-Version auch auf der PS4 und anderen Konsolen spielen:

For the Kind und Metro: Last Light Redux - in der nächsten Woche können Taktik- und Shooter-Fans zwei sehr interessante PC-Spiele im Epic Games Store kostenlos herunterladen. Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.