PS5: Sony setzt sich trotz großer Probleme hohe Ziele

Sony will mit der PS5-Produktion die PS4 übertrumpfen.

Obwohl der bisherige Verkauf der PS5 alles andere als glatt verlaufen ist, hat sich Sony für 2021 viel vorgenommen - fraglich ist jedoch, ob die ambitionierten Produktionsziele der PlayStation 5 erreicht werden können.

Die riesige Nachfrage nach der PS5 übersteigt auch Anfang 2021 noch immer das Angebot um ein Vielfaches. Produktionsengpässe, Lieferschwierigkeiten und Scalper haben zu einer Konsolenknappheit und jeder Menge Frustration bei Gamern weltweit geführt. Sony hat nun ehrgeizige Produktionsziele für das Jahr 2021 bekannt gegeben, die den Konsolenmangel beheben könnten, allerdings schwierig zu erreichen sein werden.

Schaut euch hier die PlayStation 5 bei Amazon an:

Hier geht's zur PS5 bei Amazon!

PlayStation 5: Sony will über 14 Millionen Konsolen liefern

2014, im zweiten Jahr der PS4, konnte Sony insgesamt 14,8 Millionen Konsolen liefern. Für die PS5 strebt das Unternehmen an, diese Zahl noch zu übertreffen – und somit 2021 mindestens knapp 15 Millionen Konsolen zu produzieren.

Während diese riesige Zahl bei Gamern ohne Frage für Hoffnung sorgt, muss sich erst noch zeigen, ob sie wirklich erreichbar ist. Durch die Corona-Pandemie sind Engpässe bei der Lieferung von wichtigen Materialien weiter zu erwarten und Chip-Hersteller AMD hat bereits angekündigt, dass die Versorgung im ersten Halbjahr voraussichtlich noch unter Ressourcenknappheit leiden würde.

In unserem Übersichtsartikel halten wir euch übrigens immer über die Verfügbarkeit der PlayStation 5 auf dem Laufenden.

PS5-Produktion: Wird es 2021 genug Konsolen geben?

Während Sony die Produktion der PS5 weiter ankurbelt und zumindest im Bereich des Möglichen an die Grenzen geht, versuchen Online-Portale wie eBay jetzt auch die Flut von Scalpern einzudämmen, die durch rücksichtsloses Verhalten wesentlich zur Konsolenknappheit beitragen.

Auch wenn Prognosen 2021 aufgrund der aktuellen Situation außerordentlich schwierig sind, können Gamer zumindest die leise Hoffnung hegen, dass sie in diesem Jahr eine PS5 ergattern können.

Im PlayStation-Store könnt ihr euch sowohl für eure PS4 als auch für eure PS5 Top-Spiele kaufen:

In unserem Video stellen wir euch das "Must Have"-Zubehör für die PS5 vor:

Was haltet ihr von Sonys ambitionierten Zielen? Denkt ihr, dass in diesem Jahr über 14 Millionen Konsolen geliefert werden können? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!