Diablo 4 & Overwatch 2: Es gibt schlechte Nachrichten für die Fans

Diablo 4 und Overwatch 2 lassen noch etwas auf sich warten.

Entwickler Activision Blizzard hat in einer Konferenzschaltung über die Pläne für 2021 gesprochen. Gamer, die auf die kommenden Hits Diablo 4 und Overwatch 2 warten, müssen sich jedoch auf eine Enttäuschung gefasst machen.

Bevor am 19. Februar die BlizzConline stattfindet, hat Entwickler Activision Blizzard in einer Konferenzschaltung einige Informationen zu den Unternehmensplänen für 2021 bekanntgegeben. Dazu gehört auch die Ankündigung, dass weder Diablo 4 noch Overwatch 2 dieses Jahr erscheinen werden.

Diablo 4 und Overwatch 2 ohne Release-Datum

Sowohl Diablo 4 als auch Overwatch 2 wurden im Rahmen der BlizzCon 2019 angekündigt. Seitdem ist es jedoch um beiden Spiele still geworden, auch wenn Millionen Fans sehnsüchtig darauf warten. Dieses Jahr werden die Games jedoch mit Sicherheit nicht erscheinen.

In einer Konferenzschaltung wurde bestätigt, dass keines der beiden Games einen Release-Termin in diesem Jahr haben wird. Ob sie vielleicht dafür 2022 erscheinen werden, ist aktuell nicht bekannt. Eventuell könnten Gamer aber zumindest ein paar neue Details und Updates zu Diablo 4 und Overwatch 2 bekommen, wenn am 19. Februar die BlizzConline startet und Fans zwei Tage lang mit Infos zu aktuellen Projekten versorgt.

Blizzard: Weitere Diablo-Games in Arbeit

Während Informationen rund um Overwatch 2 noch sehr rar gesät sind, können sich Fans des Diablo-Franchises zumindest gleich auf mehrere Spiele freuen, die sich in Entwicklung befinden sollen. Auch wenn es noch keine bestätigten Informationen dazu gibt, wurde bereits berichtet, dass ein "Diablo 2"-Remaster in Arbeit sein soll.

Sicher ist außerdem, dass das Mobile Game Diablo: Immortal sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Gamer werden sich bei der BlizzCOnline möglicherweise sogar über die Bekanntgabe eines Release-Termins freuen können – auch wenn die ersten Reaktionen auf die Ankündigung des Spiels 2018 alles andere als begeistert waren.

