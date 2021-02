Releases: Super Mario will's nochmal wissen

Die Releases der Kalenderwoche 6.

Gruseln, Truck fahren und Mario im Abenteuer gegen Riesen-Bowser begleiten: In der zweiten Februarwoche wird es abwechslungsreich.

Little Nightmares 2 | 11. Februar

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Im Vorgänger von Little Nightmares 2 war Six noch die Protagonistin. Nun tritt sie zur Seite und begleitet den neuen Helden Mono auf einer ebenso gruseligen wie auch atmosphärischen Reise. Zusammen müssen Six und Mono Rätsel lösen, Geheimnisse aufdecken und unter anderem dem entsetzlichen Jäger und einer Lehrerin entkommen. Spielerisch bleibt der zweite Teil somit den Prinzipien seines Vorgängers treu.

Auch in Little Nightmares erwarten euch einige gruselige Begegnungen:

Wer sich vor dem Release noch nicht sicher ist, der kann aktuell eine Demoversion von Little Nightmares 2 auf allen gänglichen Plattformen herunterladen. Diese gewährt einen ersten Einblick in die Fortsetzung des Horror-Plattformers.

Little Nightmares II - Day 1 Edition - [PlayStation 4]

Death Crown | 11. Februar

PS4 / Xbox One / Switch

Echtzeitstrategie gibt es nicht allzu oft auf den Konsolen. Besonders nicht, wenn sie so aussieht wie Death Crown: Monochromatisch, minimalistisch und ihr spielt den Tod selbst. Ihr befehligt im Indie-Spiel die Truppen des Todes, um die Menschheit und ihren König zu bestrafen. Dabei greift ihr lediglich auf eine Kaserne mit Truppen, eine Mine mit Gold und einen Turm, der eure Gebäude beschützt, zurück.

Der Release von Death Crown fand bereits vor einiger Zeit für den PC statt. In der Konsolenumsetzung ist das Basisspiel inklusive des lokalen Koopmodus enthalten.

On The Road | 11. Februar

PS4 / Xbox One

Auf dem PC sind Truck-Simulatoren schon seit einiger Zeit ziemlich beliebt. Nun dürfen auch Konsolenspieler mit dem Release von On The Road zum Fernfahrer werden. Hersteller Aerosoft verspricht für den Simulator circa 6.000 Kilometer Autobahnstrecke in Deutschland und zusätzlich 600 Kilometer Landstraßen. Mit dabei sind außerdem 16 deutsche Städte, zahlreiche Lastwagen und mehr.

Inhaltlich erwartet euch in On The Road ein klassisches Prinzip: Als neue Spedition nehmt ihr verschiedene Aufträge an, verdient euer erstes Geld und versucht effiziente Routen zu planen. Zusätzlich gilt es neues Personal einzustellen und Ruhezeiten einzuhalten.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury | 12. Februar

Switch

Auf der Wii U war Super Mario 3D World bereits eines der besten Spiele der wenig erfolgreichen Heimkonsole. Nun bringt Nintendo das Abenteuer mit dem Katzenkostüm als Release auf der Switch zurück. Enthalten ist das komplette Basisspiel mit allen Welten und Koop-Funktion. Neu ist hingegen die Erweiterung Bowser's Fury, in dem Marios ewiger Gegenspieler ziemlich wütend ist. Um Bowser endgültig aufzuhalten, müsst ihr mit Mario und Bowser Jr. Katzeninsignien sammeln.

Im Remastered von Super Mario 3D World ist Bowser ziemlich wütend:

Neben den inhaltlichen Neuerungen ist Super Mario 3D World + Bowser's Fury zudem grafisch ein Stück weit aufgehübscht. Einen großen technischen Sprung solltet ihr aber nicht erwarten.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury [Nintendo Switch]

Das Highlight der Woche ist sicherlich der zweite Versuch von Super Mario 3D World auf der Nintendo Switch. Dennoch sollten Spielefans auch einen Blick auf Little Nightmares 2 haben, dessen Kombination aus Jump'n'Run und Gruselfaktor schon beim Vorgänger zu überzeugen wusste.